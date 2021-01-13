Son dakika: İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu! 51 gözaltı kararı

Operasyon kapsamında, MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul il başkanlıkları binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) İstanbul il bürosu, BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı) İstanbul il bürosunda aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 Bin TL paraya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.