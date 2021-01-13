Son dakika: Mahkemeden Ümit Özdağ kararı! Sabah.com.tr'ye ilk açıklama

Son dakika haberine göre; İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile ilgili mahkeme iptal kararı verdi. Mahkeme, kararın hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Özdağ karar sonrası ilk açıklamasını sabah.com.tr'ye yaptı.

ÖZDAĞ: YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM

İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam etme hakkını yeniden kazanan Ümit Özdağ, kararın doğru olduğunu söyledi. Özdağ, karar ile ilgili çok detaylı bir açıklama yapamayacağını, yarın basın toplantısı düzenleyerek merak edilenlere açıklık getireceğini bildirdi.

Özdağ, "Mahkeme kararı doğru. Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim" ifadelerini kullandı.