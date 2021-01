Son dakika: Menemen Belediyesi AK Parti'ye geçti

Menemen Belediye Meclisi'nden başkanvekili dün torbadan çekilen kurayla belirlendi. Yapılan çekimde CHP'li Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan yarıştı. Menemen Belediyesi Başkanvekili AK Partili Aydın Pehlivan oldu.

VALİ YARDIMCISI BAŞKANLIK ETTİ

Menemen'de başkanvekili bilmecesi son buldu. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tam kadro yer aldı. CHP'den ise Deniz Karakurt, Mehmet Karabiniş ve Ali Yılmaz toplantıya katıldı. Toplantıda 18 meclis üyesi hazır bulundu. Doğan, "Tek gündem maddemiz var. Kura çekeceğiz" dedi.

CHP: UYGUN DEĞİL! AK PARTİ: UYGUN

Karakurt, "Usullere aykırı buluyoruz. Hukuki dayanağının olmadığı için itirazi çekincemizi ortaya koyuyoruz" dedi. AK Partili Yusuf Demircioğlu, "Süreç yasalara uygun bir kura çekimi yapılacak. Menemen'in kaybedecek zamanı yok" açıklaması yaptı.

SEÇİME GEÇİLDİ

Aday isimlerinin A 4 kağıdına yazılmasını CHP ve AK Parti cephesi önerdi. Bu sırada meclis salonuna kurulan bilgisayardan çıktı alındı. Vali Yardımcısı Doğan, "Her şey aynı olsun. Kimse merak etmesin. Adalet her zaman önemlidir. Hayırlısı ne ise o olsun. Kim seçilirse seçilsin ilçemize iyi hizmetler yapacaktır" dedi. Doğan, daha sonra meclis salonun hemen yanındaki odaya geçti. Bu sırada da isimlerin yazıldığı kağıtlar dörde katlanarak siyah torbanın içine atıldı. Daha sonra Doğan meclis salonuna geri döndü ve kura çekimini yaptı. Bu sırada Doğan, gömleğini dirseğine kadar sıvadı. Kuradan AK Partili Aydın Pehlivan çıktı. Sonucun açıklanmasının ardından AK Parti sıralarından "oley be" diye seslerin yükseldiği görüldü. Bu sırada CHP'li meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

AK BELEDİYECİLİĞE MERHABA

AK Parti cephesinden kura çekimine ilişkin ilk açıklama Gençlik Kolları İl Başkanı Eyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan twetter adresinden yaptığı paylaşımda "Menemen'de AK Belediyeciliğe merhaba" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından belediye meclis toplantısında başkanvekili seçimi yapılmıştı. Seçimde CHP Deniz Karakurt'u, AK Parti ise Aydın Pehlivan'ı aday göstermişti. Üç tur süren seçimde her iki aday da 15'er oy aldı, bir oy ise boş çıktı. Seçimin ardından adaylar arasında kura çekimi yapıldı ve bunun sonucunda CHP'li Karakurt başkanvekili oldu.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Seçimin hemen ardından AK Parti seçimin kanunda belirtildiği gibi yapılmadığını, torba yerine cam fanus kullanılmasının yanlış olduğunu savundu. AK Parti'nin bu itirazını mahkeme yerine buldu ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bunun üzerine CHP bir üst mahkeme giderek yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti ancak bu talep reddedildi.

Mahkemenin bu karanın ardından Karakurt, görevi meclis birinci başkanvekili Mehmet Karabiniş'e bıraktı. Bu sırada da İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, belediye meclis toplantısında başkanvekili seçimi yapılmasını yönünde yazıyı Menemen Belediyesi'ne gönderdi.

MİLLET İTTİFAKI ÖNERİYİ GÜNDEMDEN DÜŞÜRDÜ!

Ocak ayı ilk meclis toplantısına CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri katılmadığı için salt çoğunluk sağlanamadı. İkinci meclis toplantısı geçtiğimiz hafta Perşembe günü toplandı. Bu toplantıda da CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri seçim maddesinin gündemden düşürülmesini önerdi, bu öneri oy çokluğu ile kabul edildi. Böylece başkanvekili seçimi yapılamadı.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Millet ittifakının bu hamlesinin ardından İzmir Valisi Köşger, Belediye Kanunun 46. maddesini işleme koydu ve seçimin yapılması için bir vali yardımcısını görevlendirdi. Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, dün meclisi topladı. Ancak toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için meclis 13 Ocak Çarşambaya ertelenmişti.