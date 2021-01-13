Son dakika: O Kedicik hakkında suç duyurusu! Adnan Oktar övgüsü başını yaktı

Son dakika haberi... Pazartesi günü davayı karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün elebaşı Adnan Oktar'a "örgüt yöneticiliği", "casusluk", "cinsel suçlar", "eziyet" ve tehdit gibi 10 ayrı suçtan ağır cezalar verilmişti. Oktar örgüt lideri olması nedeniyle örgüt üyelerine verilen cezalar da eklenince 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olmuştu. Davanın tutuksuz sanıklarından olan Tülay Hatice Kumaşçı, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ne şerefli bir gündü, Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti... Kim bilir tahliyeleri nasıl muhteşem olacak. Heyecanla bekliyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.
MAMATİ SAVCILIĞA İHBAR ETTİ
Oktar örgütünün şikayetçilerinden olan Özkan Mamati, Kummaşçı hakkında "suçu ve suçluyu övmekten" savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mamati'nin avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Adnan Oktar ve diğer 13 örgüt yöneticisi hakkında 9715 yıl, 1064 ay hapis ve 400.500 TL para cezasına, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlar işleyen örgüt üyeleri hakkında yüzlerce yıl hapis cezası ve bir kısım sanıklar hakkında da silahlı suç örgütü üyesi olmaları hasebiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir" denildi.
ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR
Suç duyurusu dilekçesinde, Tülay Hatice Kumaşçı'nın halen örgütsel faaliyetlere devam ettiği ve örgütün dış desteğini bağlı tutmaya çalıştığı belirtildi. Dilekçede, "9'u çocuk 35 kadına yönelik cinsel saldırı, FETÖ'ye yardım, Siyasi ve Askeri Casusluğa Teşebbüs, Tehdit, Şantaj, Kişisel verileri Hukuka Aykırı olarak ele geçirme veya yayma, Dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan hüküm alan Adnan Oktar'ın şüpheli tarafından övülmesi kamuoyunu yanlış yönlendirmek ve örgüt faaliyetlerini devam ettirmek kastıyladır" ifadesine yer verildi. Kumaşçı'nın "suçu ve suçluyu övmekten" yargılanıp, cezalandırılması talep edildi.
'SEMPATİZAN' GRUBU
Tülay Hatice Kumaşçı'nın da "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtilen dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Örgüt üyeleri yargılama öncesi ve yargılama aşamasında hem savunmalarında hem de sosyal medya paylaşımlarında beraat edeceklerini, dosyada delil olmadığını beyan etmişlerdi. Ancak yapılan yargılama ve dosyaya gelen deliller savunmaların ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını göstermiştir. Dosyadaki müşteki anlatımlarından anlaşıldığı üzere Adnan Oktar'ın bu zamana kadar suçlarına devam edebilmesinin ve örgüt üyelerini kendisine mutlak itaat ile bağlamasının en önemli sebebinin 'Mehdiyet' İnancı olduğu, kendisinin Mehdi olduğunu iddia ederek kişileri çok sayıda suça bulaştırdığı anlaşılmaktadır. Yine dosya kapsamında örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün 'sempatizan' grubu bulunduğu ve bu grubun örgüte hem maddi hem de işgücü katkısında bulunduğu anlaşılmıştır. 11.01.2021 tarihinde verilen kararda örgütün tüm malvarlığının müsaderesine karar verilmiş, dolayısıyla örgütün dış güçlerden destek alma zorunluluğu an itibariyle daha da artmıştır."