Son dakika: O Kedicik hakkında suç duyurusu! Adnan Oktar övgüsü başını yaktı

'SEMPATİZAN' GRUBU

Tülay Hatice Kumaşçı'nın da "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtilen dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Örgüt üyeleri yargılama öncesi ve yargılama aşamasında hem savunmalarında hem de sosyal medya paylaşımlarında beraat edeceklerini, dosyada delil olmadığını beyan etmişlerdi. Ancak yapılan yargılama ve dosyaya gelen deliller savunmaların ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını göstermiştir. Dosyadaki müşteki anlatımlarından anlaşıldığı üzere Adnan Oktar'ın bu zamana kadar suçlarına devam edebilmesinin ve örgüt üyelerini kendisine mutlak itaat ile bağlamasının en önemli sebebinin 'Mehdiyet' İnancı olduğu, kendisinin Mehdi olduğunu iddia ederek kişileri çok sayıda suça bulaştırdığı anlaşılmaktadır. Yine dosya kapsamında örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün 'sempatizan' grubu bulunduğu ve bu grubun örgüte hem maddi hem de işgücü katkısında bulunduğu anlaşılmıştır. 11.01.2021 tarihinde verilen kararda örgütün tüm malvarlığının müsaderesine karar verilmiş, dolayısıyla örgütün dış güçlerden destek alma zorunluluğu an itibariyle daha da artmıştır."