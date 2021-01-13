SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı İstanbul için kritik gelişmeyi resmen açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika risk haritası açıklaması geldi. HES üzerinden yayınlanan haritada birçok ilçe, mahalle ve caddede koronavirüsün önceki ve sonrası hali adeta dudak uçuklattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu önerisi sonrasında topladığı kabine toplantısında Kasım ayı sonunda açıkladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam edilirken Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden açıklanan İstanbul kovid risk haritasında kritik bilgiler yer aldı.
İşte tüm vatandaşların yaşadığı bölgeyi kontrol edebileceği İstanbul koronavirüs risk haritasında sokağa çıkma yasağının da olduğu kısıtlamaların öncesi ve sonrasında oluşan güncel veriler;
BAKANLIĞIN SON DAKİKA VERİLERİ "ARTIK BİTİYOR" DEDİ
Haliç'in iki kıyısı olarak değerlendirilen Eminönü ve Karaköy'de daha önceki risk haritalarına oranla kırmızı bölgelerin neredeyse tamamen yok olduğu görüldü. Bölgede bulunan tüm cadde ve sokaklar, koronavirüs pandemi hastanalerin olduğu noktalarda bile inanılmaz bir değişim ve dönüşüm gösterdi. Tedbirlerin getirdiği son nokta SABAH.com.tr'nin HES uygulamasından yaptığı takiple ortaya çıktı.
EMİNÖNÜ, KARAKÖY VE TAKSİM'DE 50 GÜNDE MÜTHİŞ DEĞİŞİM
Eminönü, Karaköy sahil, Galata Kulesi, Pera Müzesi, Taksim Meydanı, Rahmi Koç Müzesi ve bölgelerinde koronavirüs risk haritası en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca Gümüşsuyu Caddesi'nden Dolmabahçe'ye inilen bölgede de yine koronavirüs risk haritasında alınan tedbirlerin faydalı olduğu görüldü. Güncel tablodan edinilen sinyaller vatandaşların yüreğine su serpti. İşte eski ve yeni hali ile İstanbul'un 50 günlük değişimi;
FATİH'TE TEK KIRMIZI ALAN ÇAPA!
Fatih ilçesinin risk haritasındaki görünümü de İstanbul'un diğer bölgelerindeki gibi tedbirler sonrası yeşil ve açık mavi renge dönmeye başladı. Öyle ki Fatih'te hastanelerin olduğu bölgeler dışında neredeyse hiç bir bölgede kırmızı alan kalmadı. Tek yoğun bölge Çapa'da hastane civarında görülüyor.
VATAN, MİLLET CADDELERİNDEKİ UMUTSUZLUK SONA ERDİ
Laleli Camii, Yenikapı civarı, Silivrikapı Caddesi, Kızılelma Caddesi, Turgut Özal Millet Caddesi ve Vatan Caddesi olarak bilinen bölgelerde de Fatih risk haritasında düşük risk seviyesi noktasına gelmiş durumda. Fevzipaşa Caddesi'nde ve Fatih Cami dolaylarında da düşüş kendini hissettirirken Çarşamba Pazarının kurulduğu bölge ve Balat'a inen mahallelerde nispeten kırmızılık kaldı.
TAKSİM BEŞİKTAŞ GEÇİŞİ
Taksim'den Beşiktaş'a doğru geçilen bölgelerde de yine hayatevesığar uygulamasında yer alan koronavirüs riski yoğunluğu haritası bilgileri ışığında Dolmabahçe Sarayı bölgesi, Ayaspaşa, Maçka Demokrasi Parkı, Ihlamur Kasrı, Harbiye, Dolapdere gibi bölgelerde de koronavirüs artık düşük seviyede seyrediyor.
KORONAVİRÜS KISITLAMALARI SAĞLIK TESİSİ BÖLGELERİNİ DE RAHATLATTI
Amerikan Hastanesi, Acıbadem Fulya, Şişli Etfal Hastanesi civarında sağlık Bakanlığı uygulamasının tedbir gereği uyarı durumunda olduğu görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayı sonlarında açıkladığı ve o dönemden bugüne kadar devam eden yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların faydası bu bölgelerde de kendini hissettirdi.
MECİDİYEKÖY'DE RİSK HARİTASI!
Koronavirüs Risk haritasında daha önce neredeyse kırmızı dışında hiçbir rengin kalmadığı Mecidiyeköy civarında da oldukça aşama kat edilmiş durumda. Bu kapsamda e5'in iki kenarında bulunan tüm noktalarda koronavirüsü riski geriye doğru çekildi. Gülbağ merkezde çok az bir kırmızılığın kaldığı güncel risk haritası vatandaşları artık tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılacağı konusunda adeta müjdeliyor.
GÜLBAĞ'DA NEFES ALACAK YER YOKTU
Gülbağ dışında Mecidiyeköy dolaylarında Şehit Er Sinan Namlı Caddesi, Köz Sokak, Vatan Caddesi, Taşocağı Caddesi, Okul Caddesi gibi merkezi ve işlek caddelerde risk tasının en düşük seviyede olduğu görülürken yine Metrocity, Trump Tower, Cevahir ve Torun tower bölgelerinde de koronavirüs riskinin oldukça azaldığı göze çarptı. Çağlayan Adliyesi civarında bile daha önceki haritayı neredeyse tamamen değiştiren bir tablo söz konusu iken buralarda koronavirüs bulaşı tehlikesinin eskiye nazaran çok az olduğu dikkat çekti.
KAVACIK'TAKİ ACI TABLODA SON DURUM
İstanbul Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün diğer ayaklarının bulunduğu Kavacık bölgesi de rahatlayan diğer noktaların arasına girmeyi başardı. Bu kapsamda İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinden Kavacık kavşağına kadar olan bölümde ikinci dalga döneminde adeta kan ağlayan haritada nerede ise hiçbir kırmızı alan kalmadı.
RİVA YOLU, OTAĞTEPE DAHİL…
Beykoz Devlet Hastanesi'nin civarındaki risk haritası bile açık sarı renkte görülürken aşağıya doğru inildiğinde Cengizhan Caddesi yeni Riva yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Boğaziçi Caddesi, Otağtepe Fatih korusu, Göztepe mesire alanları, ve Kavacık bölgelerinde Bugün itibarıyla koronavirüs bulaşma riski yüzde sıfır ila 5 aralarına kadar geriledi.
KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA İSTANBULLULARA MÜJDELİ HABER
Rumeli Hisarı bölgesi: Covid-19 mücadelesinde gelinen son durumu ve müjdeli haberi insanlara adeta sinyal olarak veren HES uygulaması koronavirüsle verilen mücadelede Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan tedbirlerin ne kadar faydalı olduğunun belgesi haline geldi. Bakıldığı zaman Rumeli Hisarı, Cevdet Paşa Caddesi, Arnavutköy sahil, Ahmet Adnan Saygun caddesi, Aydın Sokağı, Büyükdere Caddesi, ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağının olduğu bölgede Bilgi Sokak, O2 Yanyol, İstanbul Teknik Üniversitesi bölgesi ve Levent Caddesi'nin neredeyse tamamı artık güvenli durumda.
REHAVETE KAPILMAZSAK MÜJDELİ HABER YAKIN
Gelinen tabloda kısıtlamaların faydası görülürken rehavete kapılmamak önemini Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu başta olmak üzere uzmanlar sık sık vurguluyor. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılacağını müjdesini verirken zor süreçler içerisinden gelinerek elde edilen bu başarının yeniden başa dönmemesi için vatandaşları tedbirlere uyumaya özellikle TMM olarak ifade edilen maske mesafe temizlik kurallarını ihmal etmemeye çağırdı.
KORONAVİRÜS ÜMRANİYE'Yİ ESİR ALMIŞTI, İŞLER DEĞİŞTİ
Koronavirüs risk haritasında daha önceki ikinci pik sürecinde ümitsizliğe getiren günlerdeki son tırmanış ile adeta kırmızı haritaların İstanbul özelliğindeki sembolü haline gelen Ümraniye'de alınan tedbirler bugün itibariyle işe yaramış görünüyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerisi ile hazırlanan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması ile elde edilen güncel verilerde Ümraniye'de daha önce hiçbir yeşil alanın kalmadığı risk haritası artık tamamen yeşile dönmek üzere olduğu görüldü.
TEK KIRMIZI ALAN EGEMENLİK CADDESİ CİVARINDA
Bu kapsamda Ümraniye ve çevresine bakıldığında Ümraniye Belediyesi, Eşref Bitlis Caddesi, Mavera Caddesi, Veli Sokak, İstanbul beyin Hastanesi, Adem Yavuz Caddesi, İnönü Caddesi ve Sütçü İmam Caddesi'nde artık koronavirüsü riski yok denecek kadar azalmış durumda nokta yalnızca Egemenlik Caddesi civarında küçük bir kırmızı alanın kaldığı görülüyor.
KADIKÖY'DE MÜTHİŞ DEĞİŞİM
Kadıköy kırmızı ve yüsek koronavirüs riskinin göründüğü 50 gün önceki haritaya göre bugün baştan aşağı değişmiş ve düşük risk seviyesine ulaşmış durumda. İşte Kadıköy ve çevresindeki son durum
Kadıköy'de yaşayan İstanbullular artık çok daha rahat yaşayacakları, koronavirüs bulaşma riskinden uzak olacakları günlerin hayalini kurarken tedbirlere uymanın getirdiği tablo ile ilçenin çok büyük bir bölümünü yüksek risk alarmınadn kurtarmış durumda
ATEŞEHİR'DE GÜZEL GÜNLER GERİ GELİYOR!
HES uygulamasının risk haritasına bakıldığında Ataşehir'de daha önce adeta nefes alacak yer kalmazken bugün Merkez, Adem Yesevi Caddesi, Dudullu Caddesi, Kayışdağı, Adem Sokak, 19 Mayıs Caddesi gibi birçok noktada yeşil ve mavi renkler hakimiyet sağladı. Yalnızca Gazi Mustafa Kemal Caddesi bölgesinde Başıbüyük yoluna yakın olan noktada yüksek riskli alanın kaldığı görüldü.
ATAŞEHİR'DE SON DURUM: Ataşehir'de büyük ölçüde sitelerin bulunduğu noktalar ise artık risk haritasında düşük seviye olarak gösterilmeye başladı. Öyle ki bölgede iş merkezleri ve toptancıların ofis olarak kullandığı binaların olduğu hareketli noktalarda dahi gözle görülür bir rahatlama söz konusu. İşte HES uygulamasındaki güncel risk haritası;
İSTANBUL'UN ÇIKIŞI; PENDİK VE SULTANBEYLİ
Pendik ve Sultanbeyli bölgesinde bakıldığında da sabah com.tr de daha önce yayınladığımız Özel Haber'de verilen kırmızı risk haritasından Eser kalmadı. Sultanbeyli ve sahilde Pendik'e kadar olan noktada da kırmızı noktaların adeta yerini yeşil bir hakimiyet alanına bıraktığı görünürken Emsey Hospital, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu, Kurtköy Ersoy Hastanesi gibi bölgelerde daha önce pandemi riski en yüksek seviyede iken bugün buralardan HES uygulamasını açan vatandaşlar düşük riskli bölgede siniz uyarısı ile karşılaşıyor.
TUZLA VE MALTEPE CİVARINDA ÖZGÜRLÜK SİNYALLERİ
Ayrıca Tuzla ve Anadolu Yakası'nın sahil şeridi olarak değerlendirilen Maltepe ve Kartal civarında da artık koronavirüsü riski en alt seviyeye inmiş durumda. Ancak henüz kesin bir çaresinin bulunmadığı ve aşıların dünyada daha yeni yeni yapılmaya başlandığı coronavirüste rehavete kapılmak tüm ülkeler ve insanlık için felaketi hızla geri getiriyor.
KORONA ARTIK BAŞAKŞEHİR'DE HALAY ÇEKMİYOR!
İstanbul Avrupa Yakası'nda koronavirüs haritasında rahatlamadan payını alan bölgelerde öne çıkarken daha önce sosyal medyanın da coronanın halay çektiği ilçe olarak diline düşen Başakşehir'de artık vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek duruma geldi bu kapsamda TOKİ konutlarının olduğu Kayaşehir bölgesi ve Başakşehir ilçesindeki ilk yapılaşmanın olduğu etaplar bölgesinde artı kırmızı harita neredeyse tamamen yeşile döndü.
Başakşehir'de son durum iç açıcı: Masko Mobilya kenti,, 212 AVM, Deposite AVM, ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi de dahil olmak üzere artık Başakşehir'de koronavirüsü riski neredeyse %90 oranında azalmış görünüyor. Başakşehir'den aşağıya doğru gelindiğinde de yine Yenibosna dolayları Sefaköy Bahçelievler, Zeytinburnu ne kadar olan bölgede kırmızı risk haritasının düşük riski seviyesini dönüştüğü dikkatlerden kaçmadı.
VE E5'iN EDİRNE İSTiKAMETİ; AVCILAR, ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ
Koronavirüs risk haritasında İstanbul'un merkeze uzak ilçelerinde Avcılar Esenyurt Beylikdüzü gibi kalabalık bölgeler ise risk haritasında beklenenden çok daha fazla performans göstererek artık düşük riskli mavi alanların hakimiyeti ile konuşulacak. Küçükçekmece'den Edirne'ye doğru gidilen yolda e5'in sağ ve sol kenarında bulunan Avcılar Esenyurt Beylikdüzü gibi çok kritik noktalarda hastane bölgeleri dahi artık de Fikri seviyesine geçmiş durumda.
Hastaneler dahi rahatladı: Bu kapsamda Avcılar'da yüzde yetmiş leri bulan bir iyileşme söz konusu iken Esenyurt Merkez, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin de olduğu büyük bir bölgede koronavirüs risk haritası en düşük seviyeye gerilemiş durumda alınan son dakika bilgileri ışığında tedbirlere uyulmaması durumunda buralarda mavi dışında hiçbir rengin kalmaması için maksimum bir haftalığına olduğu belirtiliyor.
BÜYÜKÇEKMECE…
Büyükçekmece bölgesi de yine Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinde artık rahatlamanın iyiden iyiye hissedildiği ve koronavirüs korkusunun tehlikeden düşük risk düzeyine geldiği önemli noktalardan biri olarak dikkat çekti. Gürpınar Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Avrupa Caddesi, Dalyan Caddesi virgülü sahil şeridi ve Büyükçekmece Plajı dahil olmak üzere bu bölgenin neredeyse tamamı artık düşük risk düzeyine geldi.
Tedbirlere en çok riayet eden bölge: Büyükçekmece dolaylarında yalnızca Kazım Karabekir Caddesi üzerinde küçük bir yüksek risk alanı kalırken koronavirüs tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları üzerine başladığı günden itibaren tekbirlere sıkı sıkıya uyduğunu gösterdi.
UZMANLAR UYARIYOR
Sabah.com.tr'ye konuşan doktor Abdullah Emre Uğur koronavirüste sağlık çalışanlarının özverili çalışmasının ve toplumda oranları yüzde 90'ların üzerine çıkan duyarlı vatandaşların hassasiyeti ile 50 günde sağlanan bu başarının korunması için kabine kararları ile kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılsa dahi ana kurallara uyularak devam edilmesi gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun uyarılarını dikkate alma görevi 83 milyon için devam ediyor" diyen Uğur vaka ve ölümlerde üçüncü bir patlamanın sağlık sisteminde teknik yeterlilik olsa da hem vatandaşta hem de sağlık çalışanlarında bir moral bozukluğu, ümitsiz bir kısır döngü algısının psikolojik olarak büyük bir yara bırakacağını belirtirken "Artık birbirimizin hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlığını düşünmek gibi bir sorumluluğumuz var. Koronavirüste yeni piklere izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS AŞISINA HAZIRLANAN AİLE HEKİMLİKLERİYLE İLGİLİ UYARI
Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan koroanvirüs aşısında gönüllüler öncelikli olmak üzere aşılama faaliyetlerinin Perşembe ve Cuma günleri başlayacağının müjdesini verirken Kariyerinde aile hekimliği de olan Dr. Abdullah Emre Uğur'dan ASM'lerle ilgili bir uyarı da geldi.
"HEM KENDİ SAĞLIĞINIZ HEM DE KARMAŞAYI ÖNLEMEK İÇİN ASM'LERE FIRSAT VERİN"
Dr. Uğur "Vatandaşlarımız hastaneler yerine Aile Sağlığı Merkezlerinde kendi aile hekimlerine görünmeyi daha çok tercih ediyor. Bu kapsamda dönem dönem ASM'lerde yaşanan yoğunluk öngörülenin çok üzerine çıkabiliyor. Aile Sağlığı Merkezi uygulaması ilk gününden bu yana Türkiye'de oldukça benimsenen bir sağlık alternatifi oldu. Ancak koronavirüs pandemisi gibi olağan dışı durumlarda bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. ASM'lerde gereksiz yoğunluklar oluşturmaktan kaçınmalıyız.
"ÖNCELİK KOVİD-19'DAN KURTULMAK İSE BUNA UYGUN DAVRANMALIYIZ"
Vatandaşlarımızı özellikle aşı sürecinde diğer rahatsızlıklar nedeniyle ASM'leri tercih etme konusunda daha hassas olmaları konusunda uyarmak isterim. Buralarda oluşacak kalabalıklar hem virüsün yayılmasına neden olabilir hem de aşılama sürecinin beklenen hızda ilerlemesinin önüne geçebilir.
KALABALIK VE KARMAŞA BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR
Örneğin raporlu olan ilaçların rapor sürelerinin pandemi nedeniyle otomatik yenilendiğini bilmeyen birçok vatandaş yeniden sağlık kuruluşlarına başvuruyorlar. Hem kendileri boşuna yorulmuş oluyor hem de gereksiz kalabalıklar oluşturuyoruz. Bu tutumlardan uzak durmalıyız. Binlerce can alan ölümcül bir virüsten korunmamız gerekirsen çok daha basit bir merhem reçete ettirme vs. işlemleri için risk almamaları gerekir" dedi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA RİSK HARİTASINDAKİ GELİŞMELERİN RAKAMLARA YANSIDIĞINI AÇIKLADI
Diğer yandan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca koronavirüs mücadelesinin son 24 saatinde yeni tespit edilen 983 yeni hastamız olduğunu açıklarken "Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına düştü. Kovid bakım ünitelerindeki ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan kovid kısıtlama ve tedbirlerine uymaya devam ederek artık birkaç gün içerisinde aşı uygulamasına geçeceğiz" dedi. Koca paylaşımına "Birlikte başaracağız" notunu da düştü.