Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular...

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK militanı 2 kişinin daha ikna sonucu teslim olduğunu duyurdu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İkna yoluyla, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle, 2021'de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 3'e yükselmiş oldu.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.