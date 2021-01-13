Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular...

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK militanı 2 kişinin daha ikna sonucu teslim olduğunu duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İkna yoluyla, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle, 2021'de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.