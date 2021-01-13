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: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular...

Terör örgütü PKK da çözülme sürüyor. Örgüt, Mehmetçik'in başarılı operasyonları ile tükenme noktasına gelirken, ikna yolu ile teslim olanların sayısı da her geçen gün artıyor. 'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:57 Son Güncelleme: 13.1.2021 10:56 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular...

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK militanı 2 kişinin daha ikna sonucu teslim olduğunu duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İkna yoluyla, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle, 2021'de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular...
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