Son dakika... Yargıda örgüt imzasına ulaşıldı! Teröristbaşı "dosya kapatma" talimatı vermiş

'BU İŞİ TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ HALLETTİK'

Bu görüşmeden hemen sonra Mehmet Durakoğlu Gaziantep'te Mehmet Kocatürk ve Güneydoğu Hakim ve Savcı Bölge İmamı 'Fevzi' kod Feyzullah Gülbent ile görüştü.

Daha sonra ben de görüştüm. Durakoğlu bana, Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyledi ve ' bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik' dedi. Bu konunun detayını Mehmet Durakoğlu, Mehmet Kocatürk ve Feyzullah Gülbent bilmektedir. Daha sonra dosya kapatıldı. Bu konu bir daha görüşülmedi. "