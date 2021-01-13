Son dakika... Yargıda örgüt imzasına ulaşıldı! Teröristbaşı "dosya kapatma" talimatı vermiş

Son dakika... BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümündeki FETÖ'nün ayak izleri derinleşiyor. Düşen helikopterden kayıt cihazlarını söken eski astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını örgüt avukatlarından Mustafa Atalar'ın üstlendiğinin duyulması örgüt içerisinde paniğe sebep olurken, FETÖ tarafından dosya sümen altı edilmeye çalışıldı. Özsıcak ve Uçum, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik suikast timi içinde yer alarak örgüte bağlılıklarını gösterdi.
SON DAKİKA 3 YILDIR SAKLANAN İSİM YAKALANDI, ÇOK ŞEY ORTAYA ÇIKTI
Yazıcıoğlu suikastine ışık tutacak kişiler arasında bulunduğu öne sürülen dönemin Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum, 31 Aralık tarihinde İstanbul'da örgüte ait 'Gaybubet' evinde yakalandı.
3 YIL BOYUNCA SAKLANMIŞ
3 yıl boyunca burada saklandığı ortaya çıkan Bakum sorgulanmak üzere Gaziantep'e götürüldü. Bakum, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçu kapsamında tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. SABAH, Bakum'un emniyette verdiği 153 sayfalık çok önemli ifadenin ayrıntılarına ulaştı.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ
Kod adının 'Cemal' olduğunu söyleyen Bakum, etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle verdiği ifadede, örgüte 1991'de girdiğini sırasıyla 2005'e kadar Ankara Beypazarı İlçe İmamlığı, 2011'e kadar Muş İl İmamlığı, bu tarihten 2016'ya kadar ise ise Gaziantep Güneydoğu Bölgesinde bulunan Avukatlardan sorumlu İmamlık yaptığını aktardı. Yakalandığı tarihe kadar ise İstanbul'da Kadıköy Dar Bölge İmamlığı yaptığını söyledi.
"NİYE BİLGİ VERİLMEDİĞİNİ SORDUM, TEPKİ GÖSTERDİM"
Bakum, örgüt avukatlarından Mustafa Atalar'ın helikoptere ait cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapmasından ise haberdar olmadığını öne sürdü. Bu durumu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kalktığı 2014 yılı Nisan ayı itibariyle öğrendiğini iddia etti. Mustafa Atalar'a askerlerin avukatlığını yapması talimatı o dönem Malatya Dernekler İmamı olan Turan Canpolat tarafından verildiğini duyduğunu aktaran Bakum ifadesini şöyle sürdürdü: "Canpolat'ın yanına gittim. Atalar'a neden dosyanın verildiğini, bana niye bilgi verilmediğini sordum. Çünkü ben bölgenin avukatlardan sorumlu imamıyım. Tepki gösterdim.
"MAHREM İMAM SIKINTI OLMAZ DEDİ"
Canpolat bana hitaben, bu askerlerle ilgili avukat görevlendirilmesi talimatını üst düzey bir askeri mahrem imam tarafından kendisine verildiğini söyledi. Bu talimatı veren askeri mahrem imamla görüşmek istediğimi söyledim. Askeri mahrem imamın devreye girerek soruşturmada adı geçen askerlere bizim örgütteki avukatlardan birini istemesinden dolayı, adı geçen askerlerin FETÖ içerisinde faaliyet gösteren kimseler olduğunu anladım. Bunun doğru olmadığını askeri mahrem imama söyledim. Kendisi bana sıkıntı teşkil etmeyeceğini söyledi."
SOLUĞU PENSİLVANYA'DA ALDI
Bakum, dosyadaki gizlilik kararının kalkmasından kısa bir süre sonra 15 Mayıs 2014 tarihinde Almanya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret ettiğini anlattı. Bu ziyarete Turan Canpolat ve Mustafa Atalar'ın da katıldığını aktaran Bakum, kaldıkları 4 gün boyunca FETÖ elebaşı tarafından verilen sohbetlere katıldıklarını belirterek, "Atalar'ın askerlerin avukatlığını alması konusu gündeme gelmedi. Ben bu konu ile ilgili ABD'de herhangi bir görüşme yapmadım. Diğer arkadaşların konuyu görüşüp görüşmediğini bilmiyorum" dedi.
PENSİLVANYA'DA ORTALIK KARIŞTI
Bakum, kendisinin alt hiyerarşisinde bulunan Elazığ Avukatlar İmamı Abdullah Önder'e bağlı avukat Mustafa Atalar'ın, Astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını üstlenmesinin, Pensilvanya'da sıkıntı oluşturduğunu ve ortalığın karıştığını duyduğunu söyledi.
GÜLEN ÇOK KIZDI 'DOSYAYI KAPATIN' TALİMATI VERDİ
İfadeye göre, halen ABD'de bulunan örgütün Türkiye Avukatlar İmamı Muhammet Emir Yavuz, Kamil Bakum'a olayı araştırması talimatını verdi. Türkiye'ye döner dönmez araştırmalar yapan Bakum, Avukat Mustafa Atalar'a dosyayı bırakmasını tembih etti. Bakum ayrıca, Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu ile görüştüğünü belirterek bu görüşmeyi şu şekilde anlattı: "Durakoğlu, İzmir'de bulunan örgütün Türkiye İmamı Barbaros Kocakurt ile görüşmüş. Kocakurt, avukat konusunu Gülen'e iletmiş. Gülen de bunun örgütü çok büyük sıkıntıya sokacağını, bu duruma çok kızdığını, konunun hemen kapatılması talimatını Barbaros Kocakurt'a söylemiş. Barbaros da Mehmet Durakoğlu'na iletmiş.
'BU İŞİ TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ HALLETTİK'
Bu görüşmeden hemen sonra Mehmet Durakoğlu Gaziantep'te Mehmet Kocatürk ve Güneydoğu Hakim ve Savcı Bölge İmamı 'Fevzi' kod Feyzullah Gülbent ile görüştü.
Daha sonra ben de görüştüm. Durakoğlu bana, Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyledi ve ' bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik' dedi. Bu konunun detayını Mehmet Durakoğlu, Mehmet Kocatürk ve Feyzullah Gülbent bilmektedir. Daha sonra dosya kapatıldı. Bu konu bir daha görüşülmedi. "