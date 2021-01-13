Türkiye’de aşı uygulaması başladı

Türkiye'de aşı uygulaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Kurulu üyelerinin aşı yaptırmasıyla birlikte başladı. Bugün akşam aşılama başlarken, Bakanlığı'nın talimatıyla tüm illerde de hazırlıklar tamamlandı. Aşı merkezleri toplu aşıma için son denetimlerini yaparken, Diyarbakır'da ilk aşı da yarın Diyarbakır il protokol üyelerine vurularak başlayacak.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yarın aşılamanın start alacağı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hazırlanan aşı uygulama odalarında incelemede bulundu. Son durumu yerinde inceleyen Tekin, aşı uygulamasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.