Vali Yerlikaya açıkladı! 15 milyar TL’den fazla yardım yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya, İstanbul'da Kovid-19 pandemisinde, maddi ve manevi olarak etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Vali Yerlikaya, şu açıklamada bulundu:Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı devletimizin mücadelesi, her alanda devam ediyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından oluşturulan "Sosyal Koruma Kalkanı" çalışmalarıyla İstanbul'da bugüne kadar;



*1 milyon 100 bin 286 hane/kişiye 1.100.286.000 TL sosyal destek,



*1.222.857 çalışana 9.380.803.767 TL kısa çalışma ödeneği,



*734.451 çalışana 2.251.403.757 TL nakdi ücret desteği,



*261.218 kişiye 1.449.605.196 TL işsizlik ödeneği,



*1.096.526 çalışana 891.584.467 TL normalleşme desteği olmak üzere toplam 15.073.683.187 TL yardım yapılmıştır.





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayeleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK'un öncülüğünde salgınla mücadele kapsamında yapılan destekler için İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yardımların vatandaşlarımıza ulaştırılmasında görev yapan kurum ve kuruluşlarımızın bütün personeline teşekkür ediyoruz.