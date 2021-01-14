113 kilo eroinle yakalandılar! Sanıklara 22,5'ar yıl hapis istendi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 15 Haziran'da polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Zeus' eşliğinde düzenlediği operasyonda ele geçirilen 113 kilo 350 gram uyuşturucu ile ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.



KARGO GÖNDERİSİ ORİJİNAL HALİ İLE GÖNDERİLDİ



Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmayla kargo firması aracılığıyla İstanbul'a gönderilmek istenen kolilerde daralı ağırlığı 113 kilo 350 gram olan eroinin ele geçirildiğinin belirtildiği iddianamede, Başsavcılığın talimatı üzerine kargo gönderisinin gönderici ve alıcıların yakalanabilmesi adına orijinal hali ile gönderilmesinin istendiği aktarıldı.



SANIK, CEZAEVİNDEN DİLEKÇE GÖNDERDİ



Tutuklu sanıklardan D.G. ve kargo aracının sürücüsünün İstanbul'da, İ.H.T.'nin de Van'da yakalandığının vurgulandığı iddianamede, ele geçirilen uyuşturucu maddeye de el konulduğu belirtildi. Sanık D.G.'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği dilekçede, İstanbul ve Van'da depolarının bulunduğunu, Van, Ağrı, Bitlis ve Hakkari illerine sürekli malzeme gönderildiğini, depoları da bu amaçla kullandıklarını söyledi.



'BAŞTA KABUL ETMEDİM, SONRA İKNA OLDUM'



Kuaförde tanıştığı sanık K.E.'nin kendisine "Elimde biraz malzeme var, senin dükkan malzemelerinin arasına koyup İstanbul'da bana teslim edersen sana 250 bin lira vereceğim" dediğini anlatan D.G, ilk başta kabul etmediğini, K.E.,'nin konuşmaları sonucu ikna olduğunu ifade etti.



'COVİD NEDENİYLE SEVKİYATI ERTELEMİŞLER'



Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklar nedeniyle mart ayında yapılacak sevkiyatın ertelendiğini bildiren D.G, uyuşturucuyu İstanbul'da depoya indirdikleri sırada yakalandıklarını söyledi.



SANIKLAR İÇİN 22,5 YIL HAPİS İSTEMİ



İddianame, ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve niteliği, ele geçiriliş miktarı değerlendirildiğinde, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu işledikleri vurgulandı. İddianamede tutuklu sanıklar D.G., ve İ.H.T., ile yakalama kararı bulunan F.G., ve K.E. hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Tamamlanan iddianame, Van 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.