Göksu’dan gündem değerlendirmesi! Halk Ekmek büfeleri açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin ve CHP grubunun Halk Ekmek üzerinden manipülasyon yaptığını ve çirkin bir algı yürüttüğünü belirten M. Tevfik Göksu, "Mart ayında bize 117 tane büfenin sürelerinin uzatılması teklifi geldi. Bizde kabul ettik. Aynı maddenin içine meclisin bu konudaki yetkilerini Halk Ekmek'e devretmemiz istendi. Biz de seçilmiş irade olarak buna onay vermedik. Süreç böyle ilerlerken İBB yönetiminden yeni Halk Ekmek büfeleri ile ilgili teklif beklerken CHP grubundan teklif geldi. Biz buna rağmen kabul edip komisyona havale ettik. İBB Başkanlık makamına da "Bu büfelere gerçekten ihtiyaç var mı?" diye sorduk. Cevabını beklemeden bugün 142 tane büfenin açılmasına yetki veriyoruz" diye konuştu. Büfelerin açılması için üç şartları olduğunu belirten Göksu, "Bu büfeleri şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz" dedi.



'10 BİN EKMEK ÇÖPE GİDİYOR'



40 mobil araçla ekmek dağıtılmaya başlandığına değinen Göksu, "Sadece bu araçların aylık maliyeti 600 bin TL. 600 bin ekmek yapar. Her mahallede bakkal ve fırın var ve 'Biz bedava satışını yaparız' diyorlar. Neden ekmeğin halka ulaşmasını sağlamak için buralara vermiyorsunuz? Sıfır maliyet. Çünkü maksat ekmeği İstanbullulara ulaştırmak değil. Buradan bir manipülasyon yapmak" diye konuştu. CHP'nin daha önce vatandaşa 'makarnacı' ve 'kömürcü' gibi ithamlarda bulunduğuna vurgu yapan Göksu, "Halk Ekmek'i AK Parti büyüttü. 1 Fabrika vardı 3'e çıkardı. Günlük 200 bin üretim kapasitesinden 2 buçuk milyon adede çıkardı. Halk Ekmek'te bizim zamanımızda 3 sefer seviş yapılırdı. Şimdi 2 sefer yapılıyor. Bizim dönemizde 117 tane büfe ve 538 noktada ekmek dağıtımı yapılıyordu. Bu dağıtım noktalarını kaldırmasaydınız. Büfelere ekmek ulaştıramayacaksınız, ürettiğiniz ekmeği dağıtamayacaksınız, daha doğrusu o mükemmel sistemi işletemeyeceksiniz, suçluyu biz ilan edeceksiniz. Öyle bir şey yok" diye konuştu. Göksu, mobil araçlarla dağıtılan ekmeklerden günlük 10 bin tanesinin ise çöpe gittiğini duyurdu.



AVM'LERE VE REZİDANSLARA SARNIÇ SİSTEMİ



İstanbul'da AVM'lerin ve 1000 metre parsellerde çatı sularının sarnıç sistemi ile toplanıp kullanma suyu olarak değerlendirilmesini öneren Göksu, "İstanbul İmar Yönetmeliği'nde bir değişiklik yaparak bin metre üzeri parsellerde ve ticari alışveriş merkezlerinde çatıdan akan suların, kanala gitmemesi ve bir sarnıç sistemi ile toplanarak kullanma suyu olarak kullanılması zorunluluğu getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşümü artırmak için AK Parti grubu olarak UKOME'den izin alma ve para yatırma zorunluluğunu kaldırdıklarını belirten Göksu, "Daha önce belli alanların üzerindeki inşaat iznini almak için UKOME'den izin alınması gerekiyordu ve oraya para yatırmak gerekiyordu. Bugünden itibaren bunu kaldırıyoruz" şeklinde konuştu. Ermeni Vakfı'na devredilecek bir arazide Ermeni Vakfı'nın Hrant Dink'le ilgili yapacağı bir çalışma ile ilgili plan tadilatı teklifi vardı. Bunu da kabul ediyoruz ve Hrant Dink adının yaşayacağı bir müze yapılacak bu müzenin de yapılması için ilgili arazinin plan jantındaki değişikliği de onaylıyoruz" ifadelerine yer verdi.