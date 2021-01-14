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Başkan Erdoğan 'dan paylaştı: Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Başkan hesabından günlük programını paylaştı. Başkan Erdoğan, "Bugün mesaimize genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2’de MKYK, akşam saat 5’te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:13 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:26 ABONE OL
Başkan Erdoğan Telegram'dan paylaştı: Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram'dan bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı.

Günaydın, sevgili kardeşim.

Bugün mesaimize AK Parti genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2'de MKYK, akşam saat 5'te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz.

Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

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Başkan Erdoğan Telegram'dan paylaştı: Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz
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