Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendilerini hukukun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Burada bir ofis kurma, ama buradan reklamlara paraları al, topla ve Türkiye'yi adeta bir soygun cennetine çevir. Yok böyle bir şey. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin. Batı'da nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin" dedi. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'ne katılan Erdoğan, özetle şöyle dedi:Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar. Bölücü terör örgütü mensuplarına sergiledikleri müsamahayı, bu katillerin canını yaktığı insanlara göstermediler. Sosyal medya lincine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler.Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz.İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz.Asıl tehlikeli olan sosyal medya tröstlerinin siyasete ve özgürlüklere yönelik keyfi ve aleni müdahale cesaretlerinin artmasıdır.(Anlık mesajlaşma uygulamaları) Önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağımıza inanıyorum.TURKUVAZ Medya Grubu, Başkan Erdoğan'ın elinden 6 Medya Oscarı aldı. Kısa belgesel programı kategorisinde 'Toplumsal Hafıza' programıyla A Haber'den Haktan Uysal, ekonomi kuşağı kategorisinde A Para'dan Şafak Tükle Uysal ile Seans Öncesi programı, spor programı kategorisinde Son Sayfa programı ile A Spor'dan Mustafa Göksu ödül aldı. Televizyon dizisi kategorisinde Medya Oscarı alan Atv dizisi Hercai'nin ödülünü yapımcı Banu Akdeniz, Erdoğan'ın elinden aldı. Erkek oyuncu kategorisinde Atv'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde Atv'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmirzalıoğlu ödüle layık görüldü.