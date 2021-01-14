Bitlis’te PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Harmanyeri Köyü kırsalında PKK'ya ait araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon başlatıldı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12" operasyonu kapsamında Harmanyeri Köyü kırsalında, bir sığınak içerisinde 114 adet 5,56 mm çapında fişek, 3 dolu büyük tüp, 8 büyük pil, 2 adet 50 litrelik mazot bidonu, 1 akü, 3 metre elektrik kablosu, 2 adet sırt çantası, 1 uyku tulumu, 4 mont, 1 el feneri, 1 branda, 2 battaniye, 1 soba, 2 su hortumu, 1 çift bot, 2 el yapımı ahşap ranza, 1 merdiven, 3 halıfleks, bir miktar ilaç ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.