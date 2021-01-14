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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde çöpten ekmek topladığını iddia ettiği bir vatandaşın videosunu paylaşmıştı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, görüntülerdeki vatandaşın hurdacılık yaptığını ve çöpten ekmek toplamadığını ortaya çıkardı. Durmuşoğlu, “Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli'deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:49 Son Güncelleme: 14.1.2021 17:15 ABONE OL
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde çöpten ekmek topladığını iddia ettiği bir vatandaşın video görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Öztırak'ın ekmek topladığını iddia ettiği vatandaşın hurdacılık yapan bir vatandaş olduğu ve çöpten ekmek toplamadığı ortaya çıktı.

"KEŞKE KADİRLİ'DEKİ İLGİLİLERDEN YA DA BİZDEN YARDIM İSTESEYDİNİZ"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztırak'ın paylaştığı videonun ardından Osmaniye Kadirli İlçesi'nde yaşayan M.Ç.'ye ulaştığını sosyal medyadan açıkladı. Durmuşoğlu, Öztırak'a, "Sayın Başkan, paylaşımınızdaki M.Ç. ile görüştüm; uzun yıllardır eski eşya toplayan, kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli'deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz" dedi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı
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