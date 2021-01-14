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'da, PKK'ya yardım yapanlara operasyonda 6 tutuklama

'da, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:42 ABONE OL
Diyarbakır'da, PKK'ya yardım yapanlara operasyonda 6 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, istihbari çalışmayla PKK'ya yardım yapan ve örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden 8 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Lice, Silvan ve Bağlar ilçelerinde düzenlenen operasyonda Ö.Y., F.Ö., S.Ö., F.İ., M.İ., M.Ş.B. ve M.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, tutuklanırken, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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Diyarbakır'da, PKK'ya yardım yapanlara operasyonda 6 tutuklama
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