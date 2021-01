Hiç seçim kazanamadın onurun olsa çekip giderdin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 53 günlük aranın ardından dün yeniden başlayan AK Parti kongrelerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Neymiş efendim, 'CHP, Türkiye'yi büyütmüş, AK Parti Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış'. Kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarih boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların, zulümlerin partisidir. Bugün de aynı misyonu yerine getiriyor. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı bu büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda irade ortaya koymamış, SSK'yı batırmış, milletin ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. 'Seçim, kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz' diyor. Arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Tabii bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye. Milletin önce 2014'te, ardından yeni sistemle birlikte 2018'de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hâlâ hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler, kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için, milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar.Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülkeye hayır gelmez. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin hem de bu partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum.Eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemler, ülkenin en büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleşmiştir. Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz. Ama öyle şeyler söylüyor ve yapıyorlar ki milletimize olan saygımız gereği cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde kalıyoruz.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi kararının ardından mesajlaşma uygulaması olarak Telegram ve BiP kullanmaya başladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya platformu Telegram'da açılan hesabından "İlk mesajımın su meselesiyle ilgili olmasını istedim. Devletmillet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacağız" paylaşımını yaptı.Pandeminedeniyle bir süre ara verilen AK Parti 7. Olağan İl Kongreleri'ne dün İç Anadolu'daki 4 ilde yeniden start verdi. Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'deki kongrelere video konferansla hitap eden Başkan Erdoğan'ın "Yeni kadroların kadın ve gençlik kolları ile büyük bir patlama gerçekleştireceğiz. Beklentim, 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmanız. Halkla yüz yüze iletişim kurun. Hazır mıyız?" diye seslenmesi salonlardaki coşkuyu artırdı. "Hazırız" sesleri salonları iletti.Bukişinin (Kemal Kılıçdaroğlu) kürsüde ettiği her laf, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. En vahimi de aynı yalanları döne döne tekrarlamayı siyaset sayan bu zihniyetin, CHP'nin başında olması. Kendisinde olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi, işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.İNŞALLAH 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. İllerimizde Cumhur İttifakı olarak gerek AK Parti, gerek MHP olarak, gerek BBP olarak Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Milletimizle yüz yüze iletişim kurun, gönüllerine girin.RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi. Erdoğan-Putin telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı. Türkiye- Rusya Ateşkes Kontrol Merkezi oluşumu ve Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tüm askeri eylemler de görüşmede değerlendirildi. ANKARA