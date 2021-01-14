İstanbul’un kimlik bilgisi ABD’ye satıldı

Türkiye, sosyal medya uygulaması Whatsapp'ın güvenilirliğini tartışırken, İBB de yeni bir veri skandalına imza attı. İBB, Başakşehir'deki "Veri Merkezi"nin bir benzerini, kentin Anadolu yakasında da kurmak için ABD Kalkınma Bankası (USTDA) ile yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı. "İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi" adıyla başlatılan proje kapsamında ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), işbirliği protokolü imzalayan İBB yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması için sanal ortamda imza töreni düzenledi. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili birim yöneticileri katıldı. ABD heyeti ise Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve USTDA Direktörü Todd Abrajano öncülüğünde, toplam 11 kişilik bir heyetle sanal toplantıya katılım sağladı. İBB ve USTDA arasında, 22 Eylül 2019'da da İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmayla İstanbul ve İstanbul'un tüm dijital verileri ABD'li şirkete gidecek.