Korsan taksici cinayetine haksız tahrikten 15 yıl hapis

Güngören'de korsan taksicilik yapan Bedri Aslancı'yı(40) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Selahattin Karabulut (49), haksız tahrik altında adam öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası yeğen Hatun Aslancı "Normalde bunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekirken 15 sene gibi komik bir rakam verildi. Bunun üçte birini yatacak zaten" diye konuştu.



POLİS MAKTULÜN ARACINI BAĞLAYIP CEZA KESTİ



Bakırköy 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Selahattin Karabulut cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Cumhuriyet savcısı davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcının görüşüne göre korsan taksicilik yapan Bedri Aslancı, ara sıra Selahattin Karabulut'un eşini ve çocuklarını istedikleri yerlere götürüyordu. Bedri Aslancı Güngören Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde 1 Ekim 2019 günü Selahattin Karabulut'un kızını AVM'nin önünden aldığı sırada sivil polisler aracı durdurarak Bedri Aslancı'nın aracını bağlayıp ceza kestiler. Bedri Aslancı da 'kızınız yüzünden ceza yedim, cezayı siz ödeyeceksiniz' diye Selahattin Karabulut ve eşine telefonda söyledi. Ardından Selahattin Karabulut korsan taksici Bedri Aslancı ile buluştu. Selahattin Karabulut çıkan tartışmada Bedri Aslancı'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra teslim oldu.



BİR ANDA ŞUURUMU KAYBETTİM



Selahattin Karabulut savunmasında, "Ben o gün işteydim. 16.00'da maktul beni aradı. Eşim onkoloji hastasıdır. Sık sık hastaneye gideriz. Eşimi getir götür yaparken maktulü çağırıyordum. Olay günü beni aradı, küfür ve tehdit ediyordu. Ben de ne olduğunu öğrenmek için eşimi aradım. Benden önce eşimi arabasının bağlanmasıyla ilgili aramış. Polislerin yanında kızıma küfürler etmiş. Sonra eşime 'arabanın bağlanma parasını vermezseniz hepinizin a…koyarım" demiş. Ben de Bedri'yi aradım ve eşime nasıl küfür edersin dedim. Bana da paramı vermezseniz hepinizi öldürürüm diyerek tehdit ve küfür etti. Akşam iş çıkışı yanına gittim. Her ihtimale karşılık yanıma bir bıçak aldım. Kızıma küfür edince bir anda şuurumu kaybettim. Bacağına doğru salladım. Çevredekilere de yanaşmayın bu bir namus davasıdır dedim. Hastanenin önünden polisler beni aldı. Öldürme niyetim yoktu. Eşimin kanser hastası olması ve yaşadığım maddi ve manevi çöküntü nedeniyle psikolojim bozuktu. Eşime ve bana küfürleri etmesi zoruma gitti. Bıçağı kendimi savunmak amacıyla yanıma almıştım" dedi. Savcı, tutuklu sanık Selahattin Karabulut'un küfür etmesi üzerine sinirlenerek maktulü bıçakladığını, bu nedenle tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini, olayda tasarlamanın kanıtlamadığını belirtti. Kararını açıklayan mahkeme, Selahattin Karabulut'un eylemi tahrik altında işlediğini belirterek 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN



Korsan taksicilik yapan Bedri Aslancı'yı bıçaklayarak öldüren Selahattin Karabulut'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

"15 SENE GİBİ KOMİK BİR RAKAM VERİLDİ"



Duruşma sonrası konuşan maktulün yeğeni Hatun Aslancı, "Amcam korsan taksicilik yapıyordu. Cinayet zanlısının eşi kanser hastası, durağın olduğu mahallede yaşıyorlar. Sürekli çağırıp hastamızı götür diyorlardı. Olay günü, sanığın kızı arıyor bizi götür diye, araç içindeyken polis durduruyor. Korsan taksi olduğunu biliyorsun polis geldiğinde abim amcam diyebilirdi, ama kızı ben tanımıyorum bu adamı demiş. Benim amcam ona neden küfür ediyorsun gel konuşalım diyor. Mesaj atıyor. Adam ekmek bıçağını sarıp dükkanın önünde bekliyor. Amcamda konuşup anlaşmak için gidiyor ve arabanın bağlanmasına sebep oldunuz bana yardımcı olun bana diyor. 5 bin lira ceza yemiş araç bağlanmış. Konuşmaya gittiği yerde dükkanın etrafında olan insanlar diyorlar ki hiç bir bağrış sesi duymadık. Konuşma olmadan direkt saplıyor. Sadece amcamın abi yeter vurma dediğini duymuşlar.



Adam orada amcamı öldürüyor. Bıçağını silip orada oturuyor, kaçarken bekçiler yakalıyor. Küfür falan hiç bir şey yok. Kayıtlarda mevcut.

Benim amcam nişanlıydı, Ekim sonunda memlekette düğününü yapacaktık. Yaşlı annesine bakıyordu, öğrenci yeğenlerini okutuyordu. Bir insanın hayatına son verildi bir insanı tasarlayarak planlayarak canından etti. Bu nasıl bir adalettir ? Bizim canımızdan can gitti. Biz yasal yollardan işlerimizi halletmeye çalışıyoruz ama yasalara güvenerek hata mı ettik. Normalde bunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekirken 15 sene gibi komik bir rakam verildi. Bunun üçte birini yatacak zaten" dedi.