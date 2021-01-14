PKK'ya bir darbe daha! Hakkari'de mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevki'i kırsal alanında 17 tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda; 136 adet 14.5 mm uçaksavar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet hasarlı video kamera ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.