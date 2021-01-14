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Son dakika: FETÖ imamlarının cezası belli oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Milas imamları ile ilgili yürütülen davada karar çıktı. FETÖ'nün sözde imamları ve , 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 14.1.2021 12:35 ABONE OL
Son dakika: FETÖ imamlarının cezası belli oldu!

Muğla'nın Milas ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir iddianame düzenlenmiş, iddianame Muğla 2. Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

İddianamede FETÖ'nün Milas imamının kaçak durumdaki kırmızı renkli 'Bylock' kullanıcısı Abdullah Demirçelik olduğu, sözde görevi Mustafa Bağlı'dan aldığı belirtildi. Demirçelik ve Bağlı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamasıyla cezalandırma istenmişti.

Edinilen bilgiye göre davanın son duruşması bugün görüldü. FETÖ'nün sözde imamları Demirçelik ve Bağlı'nın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, şüphelilere 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Son dakika: FETÖ imamlarının cezası belli oldu!
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