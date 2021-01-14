Son dakika haberi: 8 yıldır yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren Zişan hayatını kaybetti

8. YILINDAKİ PAYLAŞIMA YÜREK DAYANMAZ

Kızının hastanedeki tedavisinin 8. yılında bir paylaşım yapan Ali Murat Can, "Canım kızım, sarı çiçeğim, bir tanem. Senin sekiz yıl önceki halin bugünkü haline ne ciğer dayanır ne yürek dayanır ama vardır bunda da bir hayır. Bugün yoğun bakımda ki 2 bin 920. günün yani 8.yılın. Hayırlısı bakalım. Ey alemlerin rabbi olan Allah'ım. Günahkar bir dille kapına geldim verende sen alanda sensin. Verecekte sen alacakta yine sensin. Senden geldik sana döneceğiz. Dönüş sanadır. Başta sekiz yıldır yoğun bakımda yatmakta olan kızım Zişan olmak üzere bütün hastalara şafi ismin hürmetine şifalar ver Allah'ım" diye dua etti.