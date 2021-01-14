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haberi: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor: e-Nabız’a yeni özellik eklendi!

haberler: ile mücadelede, Çin aşısının onaylanmasının ardından yurt genelinde aşılama uygulaması başladı. , aşı olacak herkesi ilgilendiren bir özelliği e-Nabız'a ekledi.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 10:41 Son Güncelleme: 14.1.2021 10:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor: e-Nabız’a yeni özellik eklendi!

haberi… Çin'den 'ye getirilen aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi. Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

Son dakika haberi: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor: e-Nabız’a yeni özellik eklendi!

AŞILAMA 'AŞILA' UYGULAMASI İLE YAPILACAK

kayıtları, Sağlık Bakanlığının geliştirdiği "" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. aşısı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama olan 'Aşıla' Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.

Son dakika haberi: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor: e-Nabız’a yeni özellik eklendi!

'AŞILA' NASIL KULLANILACAK'

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "" uygulaması ile aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Son dakika haberi: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor: e-Nabız’a yeni özellik eklendi!

'AŞILA' NERDEN NASIL İNDİRİLECEK?

uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Son dakika haberi: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor: e-Nabız’a yeni özellik eklendi!

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

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Son dakika haberi: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor: e-Nabız’a yeni özellik eklendi!
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