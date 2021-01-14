Son dakika haberi: Aşı olacak herkesi ilgilendiriyor: e-Nabız’a yeni özellik eklendi!

Son dakika haberi… Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi. Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.
AŞILAMA 'AŞILA' UYGULAMASI İLE YAPILACAK
Koronavirüs aşısı kayıtları, Sağlık Bakanlığının geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Koronavirüs aşısı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama olan 'Aşıla' Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.
'AŞILA' NASIL KULLANILACAK'
Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile koronavirüs aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.
'AŞILA' NERDEN NASIL İNDİRİLECEK?
Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.
Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.