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haberi: Başkan Erdoğan bugün aşısı olacak

haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi. aşısı 'nde uygulanacak.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 17:10 Son Güncelleme: 14.1.2021 17:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan bugün coronavirüs aşısı olacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde kovid-19 aşısı uygulanacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi. Dün, Türkiye'ye getirilen ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri yaptırmıştı.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde ve milletimizin her kesimine ulaşacak şekilde yapılacak." dedi.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan bugün coronavirüs aşısı olacak
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