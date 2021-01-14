SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'ndan kritik İstanbul açıklaması

Bu kapsamda "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun uyarılarını dikkate alma görevi 83 milyon için devam ediyor" diyen Uğur vaka ve ölümlerde üçüncü bir patlamanın sağlık sisteminde teknik yeterlilik olsa da hem vatandaşta hem de sağlık çalışanlarında bir moral bozukluğu, ümitsiz bir kısır döngü algısının psikolojik olarak büyük bir yara bırakacağını belirtirken "Artık birbirimizin hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlığını düşünmek gibi bir sorumluluğumuz var. Koronavirüste yeni piklere izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.