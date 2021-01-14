THY, uçuş trafiğiyle 13 Ocak'ta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Türk Hava Yolları(THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL)'ün yayınladığı verilere göre 13 Ocak Çarşamba günü yaptığı 543 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.



Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL), 13 Ocak Çarşamba(dün) gününe ilişkin trafik verilerini açıkladı. Buna göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, pandemi sürecine karşın THY'nin hala en fazla ülkeye uçqn havayolu şirketi olduğuna dikkat çekerek, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM +Aşı ile İnşaallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.