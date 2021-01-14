Uyuşturucu tacirlerine baskın: 106 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde yürütülen teknik takip ve analiz takibi sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcısı olduğunu belirlediği şüphelilere yönelik baskın düzenlendi. Soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta yabancı uyruklu uyuşturucu kuryesi bir kadını takibe alan polis, Avcılar ve Başakşehir 'de iki depoya operasyon düzenledi. Depolara düzenlenen baskınlarda 91 kilo 500 gram hint keneviri ele geçirildi. Öte yandan bir kargoya yapılan baskında 10 kilo 635 gram eroin maddesi, Bahçelievler'de yapılan operasyonda ise 6 kilo 150 gram kokain maddesi ele geçirildi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 87 bin 300 Amerikan Doları ve 43 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi.

106 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 132 kilo 835 gram olduğu belirtildi. Ayrıca, 82 bin 168 adet ecstasy ve captagon ele geçirildiği aktarılırken, operasyonlarda 26'sı aranan şüpheli olmak üzere 162 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan 162 şüpheliden 106'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.