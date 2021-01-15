AK Parti Milletvekili Mücahit Arslan’dan aşı değerlendirmesi

Türkiye'nin kendi milli ve yerli aşısını Mayıs ayında kullanmayı, hatta dışarıya açmayı hedeflediğini ifade eden Arslan şöyle konuştu:

"Dünyada tüm hükümetler aşı temin ederek salgını dizginlemeye çalışırken, tamamen suni kaygılarla, basit komplolarla, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan argümanlarla aşı karşıtlığı yapmaya soyunanlara lütfen itibar etmeyelim.



Aşıların içinde cıva bulunduğundan insanlara çip yerleştirildiğine varana dek akla hayale sığmayan iddiaların hararetli savunucuları, insanlarımızın sağlığıyla oynuyorlar. Aşılama en başta çocuklarımızın geleceği, sağlığı için çok gerekli.



Aşı karşıtlığı yüzünden kızamık, sıtma, verem gibi pek çok hastalık Avrupa dahil dünya genelinde yeniden hortlama eğiliminde. Bir zamanlar büyük bela açan, yürek yakan, can alan nice hastalık artık erken yaşta aşı sayesinde engellenebiliyor



Aşı virüsleri ortadan kaldırmaz ama vücuda giren o virüslerle savaşacak antikorları hazırlar; çocuklar, kişiler hastalığı hissetmeden virüsleri yener. Her şeyin başı sağlık.



"Ben kurtuldum gerisi önemli değil" anlayışı artık tümüyle iflas etmiştir. Bu illeti yenmenin yolu, dünya genelinde dayanışmadan geçiyor. Dayanışmadan asla kaçınmayan ülkemizde başlayan aşı kampanyası, milletimize tekrar hayırlı olsun."



