Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Milletvekili Mücahit Arslan’dan aşı değerlendirmesi

AK Parti Milletvekili ’dan aşı değerlendirmesi

Ak Parti  Ankara Milletvekili , twitter hesabından yaptığı açıklamada dün genelinde başlayan aşı kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulundu.Arslan “Cumhurbaşkanımız ’ın başlattığı aşı kampanyası milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm siyasi partilerimizin de tam destek vereceğine inandığım aşılanma kampanyası, salgını konrol altına alınması açısından hayati önem taşıyor” dedi.

ANKARA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 14:15 ABONE OL
AK Parti Milletvekili Mücahit Arslan’dan aşı değerlendirmesi

Türkiye'nin kendi milli ve yerli aşısını Mayıs ayında kullanmayı, hatta dışarıya açmayı hedeflediğini ifade eden Arslan şöyle konuştu:
"Dünyada tüm hükümetler aşı temin ederek salgını dizginlemeye çalışırken, tamamen suni kaygılarla, basit komplolarla, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan argümanlarla aşı karşıtlığı yapmaya soyunanlara lütfen itibar etmeyelim.

Aşıların içinde cıva bulunduğundan insanlara çip yerleştirildiğine varana dek akla hayale sığmayan iddiaların hararetli savunucuları, insanlarımızın sağlığıyla oynuyorlar. Aşılama en başta çocuklarımızın geleceği, sağlığı için çok gerekli.

Aşı karşıtlığı yüzünden kızamık, sıtma, verem gibi pek çok hastalık Avrupa dahil dünya genelinde yeniden hortlama eğiliminde. Bir zamanlar büyük bela açan, yürek yakan, can alan nice hastalık artık erken yaşta aşı sayesinde engellenebiliyor

Aşı virüsleri ortadan kaldırmaz ama vücuda giren o virüslerle savaşacak antikorları hazırlar; çocuklar, kişiler hastalığı hissetmeden virüsleri yener. Her şeyin başı sağlık.

"Ben kurtuldum gerisi önemli değil" anlayışı artık tümüyle iflas etmiştir. Bu illeti yenmenin yolu, dünya genelinde dayanışmadan geçiyor. Dayanışmadan asla kaçınmayan ülkemizde başlayan aşı kampanyası, milletimize tekrar hayırlı olsun."

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Milletvekili Mücahit Arslan’dan aşı değerlendirmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA