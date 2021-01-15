Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 15 Ocak koronavirüs tablosu... İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 15 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 15 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU