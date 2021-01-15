Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15.01.2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Uğuroğlu, bugün evinin önünde uğradığı saldırıda darp edilmiş, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.