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Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı

Ankara Temsilcisi 'na saldırarak, darbeden zanlılardan 3'ünün gözaltına alındığı, firari bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 19:07 Son Güncelleme: 15.1.2021 19:07 ABONE OL
Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15.01.2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Uğuroğlu, bugün evinin önünde uğradığı saldırıda darp edilmiş, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

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Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı
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