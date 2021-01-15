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Genel Başkan Yardımcısı ’a saldırı

Genel Başkan Yardımcısı 'a evinin önünde kalabalık bir grup tarafından sopalarla darp edildi. Hastaneye kaldırılan Özdağ’ın tedavisi devam ederken salgınların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 15.1.2021 14:48 Son Güncelleme: 15.1.2021 14:52 ABONE OL
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde 4-5 kişi tarafından silah ve sobalarla darp edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırdan kurtulan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliğinden yapılan açılamada, 26. dönem milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın, ikametgahı önünde fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı
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