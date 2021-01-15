Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde 4-5 kişi tarafından silah ve sobalarla darp edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırdan kurtulan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliğinden yapılan açılamada, 26. dönem milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın, ikametgahı önünde fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.