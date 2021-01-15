Mehmetçiğe çorap ördü, tüm Türkiye’yi ısıttı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas, ördüğü çorapları, oğluna ait iş yerinde açtığı tezgahta gelen müşterilere hediye ediyordu. Pandemi nedeniyle evde kalınca, bu kez ördüğü çorapları Mehmetçiğe göndermeye karar verdi. Çoraplar, 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli Albay Erkan Yasan ve beraberindeki heyet tarafından teslim alındı. Zeliha Nine, çorapların yanına, duygularını anlattığı bir de mektup koydu. Albay Yasan da Zeliha Nine'ye "Ordu Millet El Ele" yazılı Türk bayrağı hediye etti. Annesinin üreten bir kadın olduğunu anlatan Cafer Barlas (70), "Boş oturmayı sevmez. Pandemi sürecinde de 115 çift çorap yaptı. Bir gün 'Bu çorapları Türkiye'nin en soğuk bölgesinde görev yapan askerlerimize gönderelim, benim de selamımı yaz' dedi. Genelkurmay'dan heyet geldiğinde çok mutlu oldu. Belki de hayatının en mutlu günüydü" dedi. Milli Savunma Bakanlığı mektubu yayımladığı Twitter hesabından Zeliha Nine'ye teşekkür ederek "Onun gibi kahraman ve fedakâr büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek" denildi.