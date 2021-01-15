Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim" çağrısında bulundu. Twitter hesabından "Dünya ortak evimiz" etiketiyle paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Kompost nedir? Hangi atıklar kompost için uygundur? Kompost nasıl yapılır? Kompost gübreyle ne yapabilirsiniz? Kimler yapabilir?" başlıkları altında bilgilendirmelerin de yer aldığı bir video paylaştı.Emine Erdoğan'ın paylaşımında kompost gübreyle ilgili şu bilgilere yer verildi:Mutfaktaki atıklarınız çöp değil, bitkileriniz için doğal bir gübre yani kompost kaynağı.Kompost, mutfaklarımızdaki yiyecek atıklarının çürütülmesi sonucunda doğal bir gübre elde etme yöntemidir.Yeşil sebze ve meyvelerin atıkları, kuru yapraklar, ağaç kabukları, kuru dallar, demlediğiniz çay ve kahvenin artıkları.Bir saksı içerisine toprak ve kahverengi atıkları yerleştirip, üstüne kompost için ayrılan yeşil atıklar eklenir. Bu katmanın üzerine tekrar toprak ve kahverengi atıklar eklenerek kompostlaştırma başlar. Atıklar biriktikçe bu sıralamaya uyarak eklemeler yapılabilir. Kompost havalandırılıp nemlendirilerek zamanla yok olur.Balkonda saksıların veya bahçedeki çiçeklerin toprağına karıştırabilirsiniz.Kompost gübre yapımı herkesin evinde kolaylıkla deneyebileceği bir yöntemdir. ANKARA