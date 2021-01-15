Son dakika: Kartepe'de kaybolan doktor ile ilgili ürküten açıklama: Travma geçirmiş olabilir

"İSTİRAHATİNİ TAMAMLAMASI GEREKEN BİR SÜREÇTEYDİ"

Uğur Tolun'un çalıştığı hastanenin Başhekimi Dr. Erhan Uysal, Tolun'un 2020 yılının nisan ayında ciddi bir beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Uğur Tolun'un yaklaşık 9 aydır Kartepe'deki evinde istirahat ettiğini ifade eden Uysal, "Genel ve fiziksel durumunda sıkıntısı olmayan, istirahatini tamamlaması gereken bir süreçteydi. Kendisiyle telefonla, yüz yüze ve başka mekanlarda görüşüyorduk. En son Çarşamba günü öğleden sonra kendisinden haber alınamama, kendisine ulaşılamama ve yüz yüze görüşememe durumu oldu. Aracıyla birlikte bir anda ortadan kayboldu. İzmit ve Kartepe olmak üzere her yana bakılıyor. Tespit edilemedi. Şuanda iyi veya kötü bir şey öğrenemedik. Geçirdiği büyük bir beyin kanamasıydı. Onun arkasından oluşabilecek riskler, travma kendisini zora sokabilir. Epileptik atak dediğimiz kanamanın beyinde oluşturduğu tahribata bağlı atak oluşmuş olabilir. Tabi bunları varsayımlardan düşünüyoruz" dedi.