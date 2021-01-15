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Son dakika: Kılıçdaroğlu: Bugün, yarın aşı yaptıracağım...

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı , 'den getirilen ve testleri başarıyla sonuçlanan isimli aşıyı yaptıracağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Dün akşam sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. 'Tabii' dedim. 'Ben de gerekirse refakat ederim' dedi. Bugün, yarın aşı olacağım." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:42 Son Güncelleme: 15.1.2021 09:46 ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu: Bugün, yarın aşı yaptıracağım...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir radyo programının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'na aşıya bakışı ve aşı olup olmayacağı soruldu. Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı ile telefonda konuştuğunu aktardı, "Bugün, yarın aşı olacağım" dedi.

KILIÇDAROĞLU: AŞI OLMAK GEREKİYOR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı ile ilgili, "Doktorlar aşı olmamızı söylüyorsa aşı olacağız. Aşı olmak gerekiyor." dedi.

"SAĞLIK BAKANI İLE KONUŞTUM, BUGÜN, YARIN AŞI OLACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, Bakan Koca'nın kendisini aradığını belirterek konuşmayı şu sözler ile anlattı:

Dün akşam sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. "Tabii" dedim. Ben de gerekirse refakat ederim dedi. Bugün, yarın aşı olacağım.

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Son dakika: Kılıçdaroğlu: Bugün, yarın aşı yaptıracağım...
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