Son dakika: PKK operasyonunda yakalanan CHP'li Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz için istenen ceza belli oldu

İHBARCI PKK'NIN TÜM FAALİYETLERİNİ DEŞİFRE ETTİ

İl emniyet müdürlüğüne ihbarda bulunan vatandaşın ifadelerine yer verilen iddianamede PKK terör örgütünün İstanbul'daki yapılanmasının kategori şeklinde olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu: "K.Ö., H., N.O., isimli kişiler PKK'yı güçlü gösterip gençleri dağa göndermek için basında PKK'yı öven açıklamalarda bulunup, eylemleri internet ortamında övüp gençlerini dağa göndermeye çalışır. N.B., H.A., A.A., S.A., Y.G., N.A. ve N.A., ölen gençlerinin üzerinde propaganda yaparak ailelere yardım adı altında propaganda yaptırmak için faaliyet yürütür."

"PARTİ POLİTİKASI GEREĞİ ÖCALAN'DAN BAHSETTİM"

İddianamede, ihbar üzerine yapılan tahkikat sırasında dinlemelerde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un PKK terör örgütüyle bağlantılı kişilerle irtibatta bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturmaya dahil edildiği anlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı olduğu anlaşılan Yavuz'un ikametine yapılan operasyonda dijital materyallerine el konuldu. İddianamede ayrıca Cihan Yavuz'un 31 Ocak 2019 tarihinde PKK'nın yayın organı olan Sterk TV'de yayına katıldığınnı kabul edip örgüt lideri Abdullah Öcalan için tecritin kaldırılması konusunda konuşma yaptığını kabul ettiği ancak bu konuşmayı parti politikasından dolayı yaptığı anlatıldı.