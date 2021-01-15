SON DAKİKA - Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?

Dünya genelinde milyonları aşan sayıda kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına gönderilen ve halk arasında WhatsApp sözleşmesi olarak bilinen anlaşmaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden WhatsApp bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, geri adım mı atıldı? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Meral edilen Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, geri adım mı atıldı? Sorularına ilişkin tüm detayları burada bulabilirsiniz…

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ, GERİ ADIM MI ATILDI?

WhatsApp sözleşmesinde geri adım atılıp atılmadığına ilişkin tüm detaylar şöyle;