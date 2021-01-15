SON DAKİKA - Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?

Dünya genelinde milyonları aşan sayıda kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına gönderilen ve halk arasında WhatsApp sözleşmesi olarak bilinen anlaşmaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden WhatsApp bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, geri adım mı atıldı? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Meral edilen Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, geri adım mı atıldı? Sorularına ilişkin tüm detayları burada bulabilirsiniz…
WhatsApp sözleşmesinde geri adım atılıp atılmadığına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Tartışma yaratan WhatsApp sözleşmesine ilişkin, WhatsApp resmi sitedeki blog kanalında ve eş zamanlı olarak onaylanmış Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre sözleşmede 8 Şubat tarihine kadar onaylanması istenen anlaşma metninin söz konusu tarihe kadar onaylamayan kullanıcıların hesaplarının askıya alınmayacağı ve silinmeyeceği belirtildi.
Açıklamanın devamında ise WhatsApp, sunulan sözleşmenin maddelerinin kullanıcılara daha iyi şekilde anlatılması amacıyla, WhatsApp sözleşmesinin 15 Mayıs tarihine ertelendiği ifade edildi.