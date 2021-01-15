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SON DAKİKA - sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?

Kullanıcı sayısı milyonları aşan anlık mesajlaşma uygulaması ’ın kullanıcılarına sunduğu ve oldukça fazla şekilde tepki çeken Whatsapp sözleşmesine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pek çok tartışma yaratan ve kişisel verilerin Facebook ile paylaşımının önünü açan sözleşmeye ilişkin WhatsApp tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bu gelişmeyle beraber , geri adım mı atıldı? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.1.2021 23:50 Son Güncelleme: 15.1.2021 23:50 ABONE OL
SON DAKİKA - Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?

Dünya genelinde milyonları aşan sayıda kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına gönderilen ve halk arasında WhatsApp sözleşmesi olarak bilinen anlaşmaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden WhatsApp bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, geri adım mı atıldı? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Meral edilen Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, geri adım mı atıldı? Sorularına ilişkin tüm detayları burada bulabilirsiniz…

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ, GERİ ADIM MI ATILDI?

WhatsApp sözleşmesinde geri adım atılıp atılmadığına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Tartışma yaratan WhatsApp sözleşmesine ilişkin, WhatsApp resmi sitedeki blog kanalında ve eş zamanlı olarak onaylanmış Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamaya göre sözleşmede 8 Şubat tarihine kadar onaylanması istenen anlaşma metninin söz konusu tarihe kadar onaylamayan kullanıcıların hesaplarının askıya alınmayacağı ve silinmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise WhatsApp, sunulan sözleşmenin maddelerinin kullanıcılara daha iyi şekilde anlatılması amacıyla, WhatsApp sözleşmesinin 15 Mayıs tarihine ertelendiği ifade edildi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR, MADDELERİ NELERDİR?

  • Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
  • Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
  • Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
  • Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

  • WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
  • Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:
  • "Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız.
  • Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

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SON DAKİKA - Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?
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