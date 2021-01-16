Eurocup women maçları Hatay’da

Hatay, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki en büyük organizasyonu olan EuroCup Women'ın C Grubu maçları Hatay'da oynanacak.

19-22 Ocak tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile birlikte Adana Basketbol, VBW CEKK Cegled ve Sparta&k MR Vdnoje takımları mücadele edecek.

Geçen senelerde EuroCup ve Euroleague'de önemli başarılara imza atan ve bu sene de EuroCup'ta ülkemizi temsil eden Hatay Büyükşehir Belediyespor'da ilk hedef; grubu lider tamamlayarak üst tura yükselmek.

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden mavi-beyazlılarda başantrenör Ekin Baş ve kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, turnuva öncesi açıklamalarda bulundu.

BAŞ: HEDEFİMİZ FİNAL OYNAMAK

Takıma yeni katılan başantrenör Ekin Baş, turnuvadaki hedeflerinin önce çeyrek final ve ardından final oynamak olduğunu ifade etti.

Kulüp Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın Hatay'da kalıcı sportif başarıların altına imza attığını ve bu başarıları devam ettirmek istediklerini de sözlerine ekleyen Baş, gelecek sene başarı hedeflerinin daha üst seviyede olacağını söyledi.

Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı da ligde ve Avrupa kupalarında hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.