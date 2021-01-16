Mardin'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Kerboran kırsalında Çınar-2 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Özel Birlik Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 farklı noktadaki sığınaklarda arama yapıldı.

Aramalarda Glock marka tabanca, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, dijital materyaller, hafıza kartları, tüp, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi.