Şehit kaymakamın ailesinden annelere ziyaret

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi, 501'inci günde de sürdü. Teröristlerin 5 yıl önce makamına bomba yerleştirerek şehit ettiği Mardin'in Derik ilçesinin şehit Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk ve bazı aile üyeleri, annelerin çadırını ziyaret edip desteklerini gösterdi. Ali Haydar Safitürk, "Teröre karşı çok anlamlı bir direniş gösteren annelerin sözleri karşısında insanın boğazı düğümleniyor. Buradaki anne ve babalar, Türkiye'nin en güzide anne ve babaları. Burada halen peyderpey yüreklerinde ölümü hissediyorlar. Onları bu eylemlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hepsini tek tek alınlarından öpüyorum. Yanlarında olduğumuzu bilsinler, biz onlarla aynı kaderi yaşayan insanlarız" dedi. Ziyaret sonunda anneler, 'Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP' sloganları attı. Oğlu Özkan (19), 5 yıl önce kaçırılan Süleyman Aydın, "501 gündür biz buradayız. Bütün dünya sesimizi duydu, bir tek HDP duymadı. HDP bize artık kör ve sağır olmuş, duymazlıktan geliyorlar. Bunlarda vicdan yok, artık vicdana da davet etmiyoruz. Kandil'den talimatsız bir şey yapamıyorlar. HDP'nin yaptığının dört kitapta da yeri yok" dedi.