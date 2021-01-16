Son dakika: Bir terörist teslim daha oldu! PKK’da çöküş sürüyor

Katılımın en düşük seviyelerde olduğu terör örgütünde 2021 yılında da çöküş sürüyor. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla eylem yapamaz duruma gelen terör örgütü PKK'da kaçışlarda sürüyor.

Örgütün iç yüzünü gören örgüt elemanları PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oluyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan ikna çalışmaları sonuç veriyor. Bu kapsamda, terör örgütünden kaçan bir örgüt elemanı daha ikna teslim oldu. Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonunda 1 PKK'lı Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Hudut Sınırı Komutanlığı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Silahsız ve teçhizatsız bir şekilde teslim olan teröristin Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor. 2021'de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi. Bu yıl Ocak ayında teslim olanların sayısı 4'e yükselirken, geçen yıl ikna çalışmaları sonucu 243 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmuştu.