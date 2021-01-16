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Son Dakika Haberi: sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?

Dünya üzerinde milyonlarca insanın kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması ’ın, kullanıcılarına gönderdiği tepki çeken Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tartışma yaratan ve kişisel verilerin Facebook ile paylaşımının önünü açan sözleşmeyle ilgili olarak WhatsApp tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada gizlilik sözleşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurulurken bu gelişmeyle beraber , ertelendi mi? Şeklinde sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 16.1.2021 07:05 Son Güncelleme: 16.1.2021 07:06 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına gönderdiği ve halk arasında WhatsApp sözleşmesi olarak bilinen gizlilik anlaşmasına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. WhatsApp resmi sitesindeki blog kanalından ve sosyal medya hesabı üzerinden, tartışma yaratan gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, ertelendi mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ, ERTELENDİ Mİ?

WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin detayları şöyle;

Tartışma yaratan WhatsApp sözleşmesine ilişkin, WhatsApp resmi sitedeki blog kanalında ve onaylanmış resmi Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, 8 Şubat tarihine kadar onaylanması istenen gizlilik sözleşmesini, bu tarihe kadar onaylamayan kullanıcıların hesaplarının askıya alınmayacağı ve silinmeyeceği belirtildi.

WhatsApp resmi Twitter hesabından yapılan açıklama;

Açıklamanın devamında ise WhatsApp, sunulan sözleşmenin maddelerinin ve yapılacak değişikliğin kullanıcılara daha iyi şekilde anlatılması amacıyla, WhatsApp sözleşmesinin 15 Mayıs tarihine ertelendiğini ifade etti.

WhatsApp resmi sitedeki açıklama metni;

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR, MADDELERİ NELERDİR?

  • Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
  • Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
  • Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
  • Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

  • WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
  • Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu şekilde açıkladı:
  • "Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız.
  • Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

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Son Dakika Haberi: Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?
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