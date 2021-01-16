Son Dakika Haberi: Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına gönderdiği ve halk arasında WhatsApp sözleşmesi olarak bilinen gizlilik anlaşmasına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. WhatsApp resmi sitesindeki blog kanalından ve sosyal medya hesabı üzerinden, tartışma yaratan gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, ertelendi mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ, ERTELENDİ Mİ?

WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin detayları şöyle;