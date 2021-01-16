Son Dakika Haberi: Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Whatsapp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı, ertelendi mi?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına gönderdiği ve halk arasında WhatsApp sözleşmesi olarak bilinen gizlilik anlaşmasına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. WhatsApp resmi sitesindeki blog kanalından ve sosyal medya hesabı üzerinden, tartışma yaratan gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi, ertelendi mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı...
WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin detayları şöyle;
Tartışma yaratan WhatsApp sözleşmesine ilişkin, WhatsApp resmi sitedeki blog kanalında ve onaylanmış resmi Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, 8 Şubat tarihine kadar onaylanması istenen gizlilik sözleşmesini, bu tarihe kadar onaylamayan kullanıcıların hesaplarının askıya alınmayacağı ve silinmeyeceği belirtildi.
WhatsApp resmi Twitter hesabından yapılan açıklama;
Açıklamanın devamında ise WhatsApp, sunulan sözleşmenin maddelerinin ve yapılacak değişikliğin kullanıcılara daha iyi şekilde anlatılması amacıyla, WhatsApp sözleşmesinin 15 Mayıs tarihine ertelendiğini ifade etti.
WhatsApp resmi sitedeki açıklama metni;