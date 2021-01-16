Son dakika: Resmen duyuruldu! İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin üye sayıları...

11 Kasım 2020'de 492 bin 994 üyesi olan MHP'nin ise geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalmayla 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Ana muhalefet partisi CHP'nin de üye sayılarında geride kalan iki ayda azalma meydana geldi. Kasım 2020'de 1 milyon 252 bin 905 üyesi bulunan CHP'de bu rakam 2 bin 270 azalmayla toplam 1 milyon 250 bin 635'te kaldı.