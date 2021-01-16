Son dakika: Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki casuslukta ifadeler ortaya çıktı! "Parayı arkadaşım arabamda bıraktı..."

'PARALAR EMANETTİ'



Yusuf Hakan Özbilgin, evinde 5 milyon Euro bulunması ile ilgili yaptığı savunmasında, paralarının arkadaşının olduğunu kendisinin emanet olarak aldığını ileri sürdü. Özbilgin, "Evimde çıkan paralar müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz'a ait. Parayı aracımda bıraktı ve Bodrum'a gitti. Sonra tekrar geri alacaktı. 1 ay kadar benim evimde emanet olarak kaldı. O yüzden evimde muhafaza ettim. Emre Alp Durmaz'ı çok eskiden tanırım, abi kardeş ilişkimiz vardır. Ancak kendisinin savunma sanayi ile ilgisi yok, savunma sanayiinden almış olduğu bir iş ve ihale de yok. Ben savunma sanayi personel dairesinde çalışıyorum. Benim çalıştığım dairede atama, özlük, eğitimlerle ilgili konular yer alıyor. Proje yönetimi, ihale gibi alanlara ilgili proje daireleri bakıyor. Emre Alp benden firma tanıtım broşürünü söylediği bir isme tanıtır mısın diye sordu. Tapelerde geçen zarfın içinde firma broşürleri vardı. Ayrıca kendisinden bin 500 TL borç istemiştim. Firma broşürü içerisinde ilgili ürünün fiyatları da var. Roket bütün olarak fiyat verilmiş. Kırılması gerekiyordu, ben de broşürdeki fiyatın bütün olarak değil de alt kademelerinin de görülerek değerlendirilmesi gerektiğini belirttim" diye konuştu.