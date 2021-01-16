Trabzon’da sokaklar sessiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının dün akşam 21:00 de başlamasıyla birlikte Trabzon sokaklar boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Trabzon iline 3 giriş çıkış noktalarında da polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri kısıtlama sonrası trafiğe çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Trabzon'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.