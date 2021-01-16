"Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü talep ediyoruz"

Bayır Bucak Türkmen Cephesi Başkanı Dr. Muhammet Ceren, Suriye Türklerinin Yeni Suriye Devleti'nin kuruluşunda asli kurucu unsur olarak yer almasını, Türk kimliğinin ve kültürel hakların anayasal güvence altına alınmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü talep ettiklerini bildirdi.

Ceren yaptığı yazılı açıklamada, Bayır Bucak Bölgesi'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye vilayetine bağlı 4 nahiye ve 70 köyden oluşan ve bu yerleşim birimlerinin tümünde Türklerin yaşadığı bir bölge olduğunu belirterek, "Bayır Bucak, Türkiye'nin Hatay vilayetinin güneyinde, bu vilayetin devamı mahiyetinde, Akdeniz'e yaklaşık 40 kilometre kıyısı olan, özellikle Türkiye için stratejik konumu haiz bir Türk yurdudur. Bölge, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Antakya sancağındaki Ordu (Yayladağı) kazasına bağlı köylerden oluşmaktadır." dedi.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Tarihin yine tekerrür ettiğini ve Bayır Bucak Türkmenlerinin yine zulme uğradıklarını belirten Ceren, "Bayır Bucak Bölgesi'nde yaşayan Türklerin büyük bir bölümü, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa kavuştuğu 1945 tarihini müteakiben tehcir edilmiş, köyleri yağmalanmış ve mallarına el konulmuştur. 1918'in üzerinden geçen yüz yıla yakın sürenin ardından tarih yeniden tekerrür etmiş ve Bayır Bucak Türkleri yine aynı zulme uğramaya başlamışlardır. ayır Bucak Türkleri, Suriye'de 2011 yılında başlayan onur ve özgürlük mücadelesinde yer almışlardır. Tarih boyu Türk'ün karakteri değişmemiş; nitekim Bayır Bucak Türkleri de ''Önce Vatan!'' demiştir."

400 GENCİMİZİ ŞEHİT VERDİK

"Ana vatan Türkiye'ye bin yıldır ön karakolluk görevini gururla üstlenen ve her daim ön cephede görev alan Bayır Bucak Türkleri, 400'e aşkın gencini bu Türk yurdunu muhafaza etme uğruna şehit vermiştir. Bayır Bucak Türklerinin evlatları olarak bizler; Bayır Bucak Türklerinin birliğini sağlamak, ata topraklarına geri dönüşlerinin önünü açmak, siyasi haklarını savunmak, kültürlerini yaşatmak, çocuklarının ve gençlerinin geleceğini teminat altına almak ve dava ruhunu geri kazandırmak amacıyla, meşru ve hukuki tüm yol ve araçlardan faydalanarak mücadele etmek için, tüm Bayır Bucak Türklerini temsil edecek siyasi ve kültürel yapı olan BAYIR BUCAK TÜRKMEN CEPHESİ'Nİ 6 Ekim 2019 tarihinde ihdas ettik."

Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü talep ediyoruz

"Kuruluştan bu yana geçen on beş ay içerisinde Bayır Bucak Türkmen Cephesi yönetim kadrosunu, "Bayır Bucaklılar, Bayır Bucak için bir araya geliyor" düsturuyla, halkımızın tüm katmanlarının katılımıyla, eşitlik ve çoğulculuk ilkeleri ile istişare esasına dayalı ve Bayır Bucak Türklerinin hür iradesi yansıtılacak bir şekilde, seçim yolu ile belirledik. Bayır Bucak Türkleri olarak Suriye toplumunun ana unsuru olduğumuza inanmakta; Suriye Türkmenlerinin meşru temsilcisi olan Suriye Türkmen Meclisi ve diğer meşru muhalefet oluşumlarıyla işbirliği halinde Suriye halkının haklı taleplerinin karşılanması amacıyla mücadele etme kararlılığındayız. Bayır Bucak Türkleri olarak Suriye'nin ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaktayız. Bu meyanda Bayır Bucak Türkmen Cephesi, Suriye Türklerinin Yeni Suriye Devleti'nin kuruluşunda asli kurucu unsur olarak yer almasını, Türk kimliğinin ve kültürel hakların anayasal güvence altına alınmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü talep etmektedir." dedi.