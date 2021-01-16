CHP'deki Whatsapp krizinde ikinci perde: Ankara için kavga etmişler

"SERZENİŞ DEĞİL HESAP SORDU"

Partisi tarafından disipline sevk edilen İlçe Başkanı Fidan'a yalanlama İl Başkanı Metin Ümit Ural'dan geldi. Whatssapp grubunda direk şahsıma yapılan bir hakaret var diyen İl Başkanı Ural, Çan İlçesiyle ilgili genel merkez tarafından çağrılmış ve sorunları görüşmüştük. Bu ilçe başkanımız neden ilçe başkanlarına haber vermediğimizin hesabını sordu bana. Ardından da bana had bildirme gibi bir suçlama yaptı. İl yönetimi de bu konuda disipline sevk edilmesini istedi. Şuan da kınama cezası istemiyle konu disiplin kurulumuzda" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan disiplin sürecinin hemen ardından İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'in Bayramiç İlçe Belediye Başkanı Mert Uygun ve disipline sevk edilen Emin Fidan ile ile birlikte Ülgür Gökhan'ı ziyaret etmesi dikkat çekti. Partililer, bu ziyareti İl Başkanına mistik bir gönderme olarak yorumlarken ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "İl Genel Meclis Başkanımız, Bayramiç Belediye Başkanımız ve CHP Bayramiç İlçe Başkanımıza nazik yeni yıl ziyaretleri ve memleketimden getirdikleri enfes Bayramiç helvası için teşekkür ederim." yazdı.