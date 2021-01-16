CHP'deki Whatsapp krizinde ikinci perde: Ankara için kavga etmişler

Çanakkale'de CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural ile Whatssapp grubunda tartıştığı için disipline sevk edilen Bayramiç İlçe Başkanı Emin Fidan suskunluğunu bozdu. Whatssapp grubunda İl Başkanına sadece serzenişte bulunduğunu söyleyen Başkan Fidan, " Ne hakaret ettim ne de ters bir cümle kullandım. Fakat disipline sevk edildim" dedi. İl Başkanı ise "Bu arkadaş Whatssapp da bana haddimi bildireceğini söyledi" diye konuştu.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Çanakkale'de WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek kısa bir süre önce Parti İl Disiplin Kurulu tarafından kınama cezası verilen fakat Yüksek Disiplin Kurulu tarafından cezası bozulan CHP İl Genel Meclis üyesi ve meclis başkanı Sadık Göğüsgeren'den sonra Bayramiç CHP İlçe Başkanı Emin Fidan'ın da WhatsApp yazışmaları nedeniyle disipline sevk edilmesi partide büyük krize yol açmıştı. İlçe Başkanı Emin Fidan sessizliğini bozdu ve disipline sevk edilme gerekçesiyle ilgili konuştu. Başkan Fidan, " Kısa bir süre önce İl Başkanımız Çan İlçe Belediye Başkanımız ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ben Whatssapp grubunda başkanımıza sitemde bulundum. Sadece "Ankara'ya Çan İlçe Başkanımızı götürüyorsunuz da bizi neden götürmüyorsunuz "dedim. Konuşmamda ne hakaret ne de sert cümleler vardı. Parti içinde olabilecek hassas cümleler kullandım. Fakat konuşmam gerekçe gösterilerek disipline sevk edildim" dedi.
"SERZENİŞ DEĞİL HESAP SORDU"
Partisi tarafından disipline sevk edilen İlçe Başkanı Fidan'a yalanlama İl Başkanı Metin Ümit Ural'dan geldi. Whatssapp grubunda direk şahsıma yapılan bir hakaret var diyen İl Başkanı Ural, Çan İlçesiyle ilgili genel merkez tarafından çağrılmış ve sorunları görüşmüştük. Bu ilçe başkanımız neden ilçe başkanlarına haber vermediğimizin hesabını sordu bana. Ardından da bana had bildirme gibi bir suçlama yaptı. İl yönetimi de bu konuda disipline sevk edilmesini istedi. Şuan da kınama cezası istemiyle konu disiplin kurulumuzda" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜLER
Öte yandan disiplin sürecinin hemen ardından İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'in Bayramiç İlçe Belediye Başkanı Mert Uygun ve disipline sevk edilen Emin Fidan ile ile birlikte Ülgür Gökhan'ı ziyaret etmesi dikkat çekti. Partililer, bu ziyareti İl Başkanına mistik bir gönderme olarak yorumlarken ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "İl Genel Meclis Başkanımız, Bayramiç Belediye Başkanımız ve CHP Bayramiç İlçe Başkanımıza nazik yeni yıl ziyaretleri ve memleketimden getirdikleri enfes Bayramiç helvası için teşekkür ederim." yazdı.