AK Parti’den Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'a kınama! “İğrenç iftiralarını şiddetle kınıyorum”

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, geçtiğimiz günlerde İslam dini ve Müslümanlar için haddini aşan ifadeler kullanmıştı. Katıldığı bir televizyon programında Yunanistan Başpiskoposu İeronimos "İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor" demişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KINAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'ın haddi aşan ifadelerini kınamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Yunan Başpiskoposu İeronimos'un geçtiğimiz günlerde Yüce dinimiz İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan iftiralarla dolu mesnetsiz ifadelerini şiddetle kınıyorum. Söz konusu açıklama, toplumu kışkırtarak, insanları yüce dinimiz İslam'a karşı kin, düşmanlık ve şiddete sevk etmektedir."

"İSLAM'I VE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN İĞRENÇ İFTİRALARINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'ın İslam'a ve Müslümanlara yönelik iftiralarına AK Parti'den de tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, tepkisini şu şekilde ifade etti: "Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan iğrenç iftiralarını şiddetle kınıyorum. Kin ve düşmanlık dolu bu ifadeler, hastalıklı bir bakış açısını yansıtıyor. Dünya, bütün dinlerin huzur içinde yaşanabildiği bir ülke olan Türkiye'yi örnek almalı."