Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: İşte koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler

Son dakika haberi: Çin'den getirilen koronavirüs aşısı, acil kullanım onayı almasının ardından başta sağlık çalışanlarına olmak üzere uygulanmaya başlamıştı. Aşıyı ilk olan isimlerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs aşısına dair merak edilenleri yanıtladı. İşte Bakan Koca'nın koronavirüs aşısı paylaşımı:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler’ paylaşımı | Video
Buna göre, vatandaşlar Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak.
İşlem sonucunda vatandaşa kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek.
Vatandaş randevu tarihinde, randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Burada aşıyı uygulayacak sağlık personeli, "AŞILA" uygulaması üzerinden vatandaşın sorgulamasını yapacak. Uygulama üzerinden, kişiye uygulanacak aşının barkodu okutulacak ve kaydedilecek.
Bu işlemlerin ardından aşı uygulaması yapılacak. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak. Bu randevunun bilgileri de vatandaşa kısa mesajla iletilecek. Vatandaşlar randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız üzerinden de ulaşabilecek.