Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: İşte koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler

Son dakika haberi: Çin'den getirilen koronavirüs aşısı, acil kullanım onayı almasının ardından başta sağlık çalışanlarına olmak üzere uygulanmaya başlamıştı. Aşıyı ilk olan isimlerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs aşısına dair merak edilenleri yanıtladı. İşte Bakan Koca'nın koronavirüs aşısı paylaşımı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler’ paylaşımı | Video

Buna göre, vatandaşlar Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak.