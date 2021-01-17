Dünyada ilk ve tek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, haftanın 7 günü ve 24 saat hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesi'ni ziyaret etti. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak hizmet veren adliyeyi gece 23.45'te ziyaret eden Gül, inceleme yaptı, gazetecilere hizmetlerle ilişkin bilgi verdi. Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflerinden biri olarak hizmete giren adliyenin amacının vatandaşların uçakla seyahatleri sırasında karşılaştıkları yargısal işlemlerden dolayı mağdur olmalarının önüne geçmek olduğunu ifade ederek "Bugün bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde 7 gün 24 saat kesintisiz olarak adliye hizmetlerinin verildiğinin altını çizen Gül şunları söyledi:Şu an gecenin 23.45'i. Şu anda yargı hizmetleri verilen Türkiye'de, dünyada bu anlamda ilk uygulama ve bu uygulamada hâkimlerimiz var, savcılarımız var, personelimiz var. Eğer havalimanında adliyeyi ilgilendiren bir vaka varsa ya da bir vatandaşımızın yurtdışına çıkarken veya başka bir ile giderken yakalaması, ifadesinin alınması gerekiyorsa bundan dolayı geceyi nezarethanede geçirmeyecekler. Arkadaşlarımdan da aldığım bilgiye göre davaları 10-15 dakika içerisinde sonuçlanıyor ve tekrar uçağına gidebiliyor.Bu anlamda 24 saat esaslı yargı mensuplarımız burada bu hizmeti vatandaşlarımıza veriyor. Yabancı misafirlere de bu hizmetler veriliyor. Haberdar olmadığı için, bir ifade vermediği için yurtdışına çıkışı engellenen, geceyi nezarethanede geçirmesi gereken vatandaşımız buraya gelip 10 dakika içerisinde işlemini yapmakta ve uçağını kaçırmadan işlemlerini tekrar yapabilmekte. Bu hizmeti yine geliştireceğiz. Dünyanın gözbebeği İstanbul Havalimanı projesi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok önemli bir vizyon, önemli bir proje. Buraya yakışır adalet hizmetlerini de geliştirmeye devam edeceğiz.İSTANBUL Havalimanı'nda geçen yıl şubat ayından itibaren Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin bir birimi olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde mahkemeler, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapıyor. Hizmetin havalimanından verilmeye başlandığı tarihten itibaren 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Bir ameliyata yetişecek doktordan önemli bir anlaşmaya imza atacak iş adamına, gurbetçi vatandaşlardan, ailesi ile tatile giden vatandaşa kadar 5 binin üzerinde kişinin mağduriyeti önlenmiş oldu.Kısa sürede işlemlerim bitti. Eğer bu adliye burada olmasaymış daha uzak bir yere gitmem gerekecekmiş. Şimdi uçağıma yetişeceğim.Mahkemeye girmediğim için hakkımda yakalama kararı varmış. İşlemlerimiz bir gün bulurdu. Şimdi evime gidiyorum.Yarım saat sürdü işlemlerimiz. Gaziosmanpaşa'ya gitseydik git-gel işlemler uzun sürecekti. Çok güzel bir hizmet memnum kaldım.